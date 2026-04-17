Στην Ιαπωνία έφτιαξαν νέο όρο για τις ημέρες που έχει καύσωνα

Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέες ανάγκες. Στην Ιαπωνία , η μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) ανακοίνωσε ότι οι ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών που φθάνουν τους 40°C και άνω θα χαρακτηρίζονται πλέον «αφόρητα ζεστές».

Χρησιμοποιώντας τον νέο όρο "kokusho-bi" (αφόρητα ζεστή ημέρα), η JMA θα ευαισθητοποιεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο τους πολίτες σε ό,τι αφορά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, εξήγησε η υπηρεσία.

Το πιο ζεστό καλοκαίρι και η επιλογή του νέου όρου

Την περασμένη χρονιά, η Ιαπωνία βίωσε το πιο ζεστό της καλοκαίρι από την έναρξη συλλογής των δεδομένων αυτών το 1989, με αύξηση των θερμοκρασιών να παρατηρείται παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Για να δημιουργήσει αυτή τη νέα κατηγορία, η JMA έθεσε το θέμα σε δημόσια διαβούλευση και έλαβε απαντήσεις από 478.000 ανθρώπους πριν υιοθετήσει τον όρο «αφόρητα ζεστή» που προκρίθηκε ως ο πιο δημοφιλής.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο όρος «εξαιρετικά έντονα ζεστή ημέρα», ή "cho-mosho-bi", ενώ μεταξύ των προτάσεων ήταν η ημέρα που θυμίζει «σάουνα», η «ημέρα κατ’ οίκον παραμονής» ή «πύρινη ημέρα», σύμφωνα την JMA.

Η νέα αυτή κατηγορία έρχεται να προστεθεί στους όρους που ήδη χρησιμοποιούνται από τη μετεωρολογική υπηρεσία για θερμοκρασίες που φθάνουν έως τους 25°C και άνω («θερινή ημέρα»), 30°C και άνω («ημέρα του κατακαλόκαιρου») και 35°C και άνω («εξαιρετικά ζεστή ημέρα»).