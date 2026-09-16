Στην Ολλανδία δημιούργησαν χωριό για ανθρώπους με άνοια: Έχει σπίτια, εστιατόριο, θέατρο και παμπ

Ζούμε σε μια εποχή, όπου οι δυσάρεστες ειδήσεις κατακλύζουν το διαδίκτυο, το ένα κακό νέο διαδέχεται το άλλο στην οθόνη του κινητού μας και εμείς απλώς προσπαθούμε να επιβιώσουμε, συνεχίζοντας την ημέρα μας.

Με σχετική ευκολία θα μπορούσαμε να πούμε, πως οι άνθρωποι είμαστε συνηθισμένοι στις αρνητικές εξελίξεις και τα κακά μαντάντα, συνεπώς δύσκολα πια αφιερώνουμε χρόνο σε κάτι άσχημο που συνέβη στον διπλανό μας.

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