Στην τελική ευθεία ο Όλυμπος για την UNESCO: Γιατί η ένταξη στον κατάλογο είναι πιο σημαντική απ’ όσο νομίζουμε

Η υποψηφιότητα του Ολύμπου για ένταξη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, που πραγματοποιείται στη Νότια Κορέα.

Για την Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά μεταφέρει ο Guardian, η αναγνώριση του υψηλότερου βουνού της χώρας δεν αποτελεί μόνο ζήτημα διεθνούς κύρους, αλλά και ένα σημαντικό βήμα για την προστασία ενός τόπου με ξεχωριστή φυσική, ιστορική και μυθολογική αξία.

Η πιθανή ένταξη στον κατάλογο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ενισχύσει την προστασία του βουνού απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις από τον τουρισμό και την κλιματική κρίση. Το 2024 ο Όλυμπος υποδέχθηκε περίπου 500.000 επισκέπτες, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, ιδίως μετά την προβολή της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που γυρίστηκε εν μέρει στην Ελλάδα και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική μυθολογία.

Χιόνια στην κορυφή του Ολύμπου | Eurokinissi

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Εθνικού Πάρκου, η μεγαλύτερη απειλή για τον Όλυμπο είναι οι δασικές πυρκαγιές, οι οποίες γίνονται συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η ένταξη στην UNESCO θα μπορούσε να εξασφαλίσει τεχνική και οικονομική υποστήριξη για έργα προστασίας, όπως η βελτίωση των αντιπυρικών υποδομών, των μονοπατιών και των καταφυγίων, συμβάλλοντας στη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Παρότι η τελική απόφαση της UNESCO παραμένει αβέβαιη, καθώς οι αρμόδιες συμβουλευτικές επιτροπές έχουν ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από την ελληνική πλευρά, οι τοπικές αρχές επιμένουν ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα προστασίας. Όπως τονίζει ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, ο Όλυμπος έχει πλέον φτάσει στα όρια της φέρουσας ικανότητάς του και η διαφύλαξη του μοναδικού αυτού μνημείου της φύσης και του πολιτισμού αποτελεί προτεραιότητα, ανεξάρτητα από την έκβαση της υποψηφιότητας.