Στην Τουρκία αύριο ο Ζελένσκι: Χωρίς την Ρωσία οι συνομιλίες για το Ουκρανικό

Αύριο Τετάρτη (19/11) αναμένεται να επισκεφθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τουρκία, και μια ανάσα πριν τη συνάντηση του για μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών με τη Ρωσία, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι κανένας εκπρόσωπος δεν θα πάρει μέρος.

«Όχι, δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Τουρκία αύριο», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Προς το παρόν οι επαφές αυτές γίνονται χωρίς ρωσική συμμετοχή», σημείωσε.

Ωστόσο ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Τουρκία για τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τουρκική πηγή δήλωσε ότι στις σχεδιαζόμενες συνομιλίες θα πάρει μέρος και ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Παράλληλα πηγή που πρόσκειται στον ειδικό απεσταλμένο της Ρωσίας, τον Κίριλ Ντμιτρίεφ, είπε στο Reuters ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος δεν θα μετάσχει στις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν αύριο στην Κωνσταντινούπολη.

«Ο Ντμιτρίεφ είχε μια πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στις 24-26 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Κρεμλίνο: Η αντίδραση για τα μαχητικά αεροσκάφη που έδωσε η Γαλλία στην Ουκρανία

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «λυπηρή» την απόφαση της Γαλλίας να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, κατηγορώντας το Παρίσι ότι «τροφοδοτεί» τον πόλεμο.

«Το Παρίσι δεν συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην ειρήνη, αλλά αντιθέτως τροφοδοτεί τα φιλοπολεμικά και μιλιταριστικά αισθήματα», τόνισε ο Πεσκόφ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε με τον Γάλλο ομόλογο του Εμανουέλ Μακρόν επιστολή προθέσεων προκειμένου το Κίεβο να προμηθευτεί από το Παρίσι έως 100 μαχητικά αεροσκάφη Rafale.