Στις 29 Δεκεμβρίου η συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ: Στο τραπέζι η εφαρμογή του σχεδίου για τη Γάζα

Ορίστηκε η ημερομηνία συνάντησης Νετανιάχου και Τράμπ για τις 29 Δεκεμβρίου, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα όσον αφορά την εκεχειρία στη Γάζα, όπως δήλωσε τη Δευτέρα (8/12) εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Την Κυριακή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου που αφορά τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το γραφείο του πρωθυπουργού είχε δηλώσει την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η συνάντηση των δύο ηγετών ενδέχεται να λάβει χώρα στη Φλόριντα.

Από τον Οκτώβριο, όπου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και οι δύο πλευρές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει η μία την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας ενώ υπό διαπραγμάτευση τίθενται ακόμα βασικά ζητήματα που δεν έχουν ακόμη συζητηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς, της διακυβέρνησης της μεταπολεμικής Γάζας και της σύνθεσης και της εντολής μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον θύλακα.