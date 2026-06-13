Μενού

Στις 4 Ιουλίου η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ - Στις 9 η ταφή, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του

Yπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Reader symbol
Newsroom
Μοτζτάμπα-Χαμενεΐ
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Η κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας θητείας άνω των τριών δεκαετιών στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ