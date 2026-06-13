Στις 4 Ιουλίου η κηδεία του Αλί Χαμενεΐ - Στις 9 η ταφή, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό του

Η κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα ξεκινήσει στην Τεχεράνη στις 4 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί με την ταφή του στη βορειοανατολική πόλη Μασάντ στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει τον Μάρτιο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του πολέμου.
Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.
Ο θάνατός του σηματοδότησε το τέλος μιας θητείας άνω των τριών δεκαετιών στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
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