Στις φλόγες Γαλλία και Ισπανία: Οι φωτιές καίνε ό,τι βρουν στο διάβα τους - Δεκάδες χιλιάδες εκκενώσεις

Οι μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε Γαλλία και Ισπανία, εν μέσω ενός ανελέητου κύματος καύσωνα, έχουν αναγκάσει περισσότερους από 30.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους.

Η Γαλλία ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της μεγάλης φωτιάς που καίει κοντά στις ακτές του Ατλαντικού, ενώ η Ισπανία κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, λόγω αρκετών πυρκαγιών που μαίνονται, εκτός ελέγχου.

Εκκενώσεις με βάρκες στη Γαλλία

Στη Γαλλία, περισσότεροι από 18.800 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων τουριστών από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες, αναγκάστηκαν σε φυγή, την ώρα που οι πυροσβέστες δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν, έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις Αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού της χερσονήσου Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάνει στάχτη 87.000 στρέμματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, εκτός από έναν πυροσβέστη.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε, μέσω Χ, ότι η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά δύσκολη».

«Η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα θα μπορούμε να βασιστούμε σε ενισχύσεις από δύο κροατικά αεροσκάφη Canadair, δύο πορτογαλικά αεροσκάφη Air Tractor, καθώς και δύο βαριά ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακία» ενημέρωσε ο Μακρόν.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde.



Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Μαδρίτη

Η Ισπανία, την ίδια ώρα, κήρυξε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης για την πρωτεύουσα αλλά και την επαρχία Άβιλα, μετά από αρκετές πυρκαγιές που καίνε εκτός ελέγχου.

Γύρω από την περιοχή της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει την εκκένωση 10.000 ανθρώπων, θέτοντας την αντιμετώπιση της κρίσης στα χέρια μιας στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης.

«Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει κάθε διαθέσιμο πόρο για να σταματήσει τις τρομερές πυρκαγιές που πλήττουν αυτή τη στιγμή πολλές περιοχές: Άβιλα, Λεόν, Τολέδο, Μαδρίτη και άλλα μέρη της Ισπανίας» δήλωσε o πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες στο X, προτρέποντας το κοινό να επιδείξει «μεγάλη προσοχή» και να ακολουθήσει τις οδηγίες των Aρχών.

El Gobierno ha desplegado todos los medios para frenar los terribles incendios que ahora mismo afectan a numerosas zonas: Ávila, León, Toledo, Madrid y otros puntos de España.



Mi reconocimiento y gratitud a todos los efectivos desplegados. Sois un orgullo y ejemplo de los… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2026

Σχεδόν 125.000 εκτάρια έχουν ήδη καεί στην Ισπανία φέτος, σε σύγκριση με 393.000 για ολόκληρο το περασμένο έτος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Την κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει ο καύσωνας, με την τοπική Μετρωρολογική Υπηρεσία να δίνει θερμοκρασίες κοντά τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Δίχως προηγούμενο η κατάσταση με τις φωτιές

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές, η φετινή κατάσταση δεν έχει προηγούμενο. Mέχρι τις 22 Ιουλίου είχε καεί διπλάσια έκταση, από τον μέσο όρο για την ίδια ημερομηνία τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η Γαλλία έχει το αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά στις εκτάσεις που έγιναν στάχτη. Μαζί με την Ισπανία, έχουν το ρεκόρ και για τον αριθμό των πυρκαγιών.

Σημειώνεται πως η φωτιά στη Γαλλία ξεκίνησε σε ένα πυκνό πευκοδάσος κοντά στο χωριό Σομό, περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό και ακριβώς βόρεια του κόλπου Αρκασόν, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού. Είχε κάψει περισσότερα από 3.700 εκτάρια σε λίγο περισσότερο από 24 ώρες, δήλωσαν οι πυροσβέστες την Πέμπτη (23/07).

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, αλλά αρκετά σπίτια έχουν υποκύψει στις φλόγες, ενημέρωσαν. Η νομαρχία της Ζιρόν δήλωσε ότι ενώ 800 πυροσβέστες και τέσσερα αεροπλάνα με υδροβολή δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η κατάσταση παραμένει «δυσμενής» και η φλόγα δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

«Η φωτιά είναι εξαιρετικά ασταθής και αποκτά πολύ σημαντική δύναμη», δήλωσε ο Μαρκ Βερμελέν, επικεφαλής της περιφερειακής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. «Ένα από τα κύρια μέτωπα είναι πολύ κοντά σε μια ημιαστική περιοχή. Αμυνόμαστε σπίτι με σπίτι».

Ένας 69χρονος, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βίωσε. «Η αστυνομία ήρθε να χτυπήσει τις πόρτες. Είναι τρομακτικό, δύσκολο να το αποδεχτείς. Όταν αγοράσαμε ένα σπίτι εδώ, δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι θα υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς».

Μία παραθερίστρια από το Παρίσι ανέφερε πως γείτονές της την ενημέρωσαν ότι πρέπει να μετακινηθούν από το σημείο. Φόρτωσαν το όχημά τους και έφυγαν άρον άρον.