Στις ΗΠΑ περιμένουν τον Κάρολο και ύψωσαν σημαίες της Αυστραλίας - Τρολάρισμα στο X: «Ξέχασαν τον Καναδά»

Αναστάτωση κατά τις προετοιμασίες υποδοχής του βασιλιά Καρολου στην Ουάσινγκτον.

Την Παρασκευή, εκατοντάδες εθνικές σημαίες βρετανικές και αμερικανικές τοποθετήθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα για να υποδεχθούν τον μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, ανάμεσά τους βρέθηκαν κατά λάθος και 15 αυστραλιανές σημαίες!

Φωτογραφίες δείχνουν αυστραλιανές σημαίες να κοσμούν μαύρους φανοστάτες κοντά στον Λευκό Οίκο και στο κτίριο Eisenhower Executive Office.

The British and Australian flags line 17th Street for the arrival of King Charles. pic.twitter.com/hj4Y0IlCfd — Andrew Leyden (@PenguinSix) April 24, 2026

Η Περιφέρεια της Κολούμπια τοποθέτησε τις αυστραλιανές σημαίες κοντά στον Λευκό Οίκο ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά, αλλά το λάθος διορθώθηκε γρήγορα, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Μεταφορών της Ουάσινγκτον καθώς έσπευσαν να τις αντικαταστήσουν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονα σχόλια στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σατιρίζουν το μπέρδεμα προτείνοντας να προσθέσουν και σημαίες του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να φτάσει στις ΗΠΑ τη Δευτέρα για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη, με αφορμή την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Μαζί με τη σύζυγό του, βασίλισσα Καμίλα, θα επισκεφθούν την Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια.