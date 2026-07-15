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Στο Αφγανιστάν, ανήλικα κορίτσια παντρεύονται και οι οικογένειες πουλάνε τις κόρες τους στα 7 τους έτη

Ο σκοταδισμός παραμένει στο Αφγανιστάν, καθώς ανήλικα κορίτσια παντρεύονται και οι οικογένειες πουλάνε τις κόρες της από παιδιά.

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Γυναίκα στο Αφγανιστάν. | AP Photo/Ebrahim Noroozi
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Αν κάτι δεν πρέπει να είσαι στο Αφγανιστάν, αυτό είναι γυναίκα. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν το επιβεβαιώνει αυτό σε καθημερινή βάση. Ξέρετε τι άλλο δεν πρέπει να είσαι; Παιδί.

Τον περασμένο Μάιο, και επίσημα νομιμοποιήθηκαν οι παιδικοί γάμοι, χάρη σε ένα νέο νόμο, ο οποίος καθιστά αδύνατο στις γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια να πάρουν διαζύγιο, χωρίς τη συναίνεση του συζύγου τους. Την ίδια στιγμή, οικογένειες που βρίσκονται σε εξαθλίωση και απελπισία, πουλούν τις κόρες τους προκειμένου να εξασφαλίσουν τροφή.

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