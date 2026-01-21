Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη (21/01) να παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur, μια κίνηση που ενδέχεται να καθυστερήσει την εφαρμογή της έως και δύο χρόνια και να θέσει σε κίνδυνο την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε το Σάββατο τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της με τις χώρες της Mercosur — Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Ωστόσο, για να τεθεί σε ισχύ απαιτείται η έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών, διαδικασία που πλέον περιπλέκεται.

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα (21/01) να ζητήσει από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιολογήσει κατά πόσον η συμφωνία ΕΕ - Mercosur συνάδει με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με το οποίο ζητούν να γνωμοδοτήσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επί της συμφωνίας με τις χώρες της Νοτίου Αμερικής.

Ξεχωριστό ψήφισμα, με το οποίο ζητείται επίσης νομική αξιολόγηση, απορρίφθηκε με 225 ψήφους υπέρ, 402 κατά και 13 αποχές.

Η νομική βάση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ - Mercosur και η ενδιάμεση εμπορική συμφωνία θα επανεξεταστούν τώρα από το ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει την εξέταση των κειμένων, εν αναμονή της γνώμης του Δικαστηρίου της ΕΕ η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί πριν το Κοινοβούλιο αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τη συμφωνία.

Τι σημαίνει το «πάγωμα» της συμφωνίας

Η παραπομπή της συμφωνίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να μπλοκάρει την εφαρμογή της συμφωνίας για διάστημα πολλών μηνών.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει προσωρινά την συμφωνία αν το θελήσει, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την λύπη της για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, τα ζητήματα που τέθηκαν από το Κοινοβούλιο στην απόφαση αυτή δεν είναι δικαιολογημένα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ολοφ Γκιλ.