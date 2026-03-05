Στο εδώλιο ο Έλον Μασκ: Κατηγορείται για «μαγείρεμα» στις μετοχές λίγο πριν την εξαγορά του Twitter

Ο Έλον Μασκ (Elon Musk) κατέθεσε ως μάρτυρας σε δίκη μετόχων εχθές (5/3) στο Σαν Φρανσίσκο, όπου κατηγορείται για ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις που οδήγησαν σε πτώση της τιμής της μετοχής του Twitter, νυν Χ, πριν αγοράσει την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων για 44 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Η αγωγή κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας εκ μέρους των μετόχων του Twitter που πούλησαν τις μετοχές τους μεταξύ 13 Μαΐου και 4 Οκτωβρίου 2022, λίγες εβδομάδες πριν οριστικοποιηθεί η αγορά του Twitter από τον Μασκ .

Ισχυρίζεται ότι ο Μασκ παραβίασε τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών, κάνοντας ψευδείς δημόσιες δηλώσεις που «ήταν προσεκτικά υπολογισμένες για να προκαλέσουν πτώση της τιμής της μετοχής του Twitter».

Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος της Tesla κατέληξε σε συμφωνία για την αγορά του Twitter και τη μετατροπή του σε ιδιωτική εταιρεία τον Απρίλιο του 2022.

Ωστόσο, στις 13 Μαΐου, δήλωσε ότι το σχέδιό του «αναβάλλεται προσωρινά» και ότι πρέπει να προσδιορίσει τον αριθμό των spam και των ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές του Twitter έπεσαν κατακόρυφα. Λίγες μέρες αργότερα, έγραψε στο Twitter ότι η συμφωνία «δεν μπορεί να προχωρήσει» και ισχυρίστηκε ότι σχεδόν το 20% των λογαριασμών στο Twitter ήταν «ψεύτικοι», σύμφωνα με την αγωγή.

Σύμφωνα με το cbsnews.com, παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία, προβαίνοντας σε ψευδείς δημόσιες δηλώσεις. Δηλαδή, κατηγορείται ότι «έριξε» επίτηδες τη μετοχή του application λίγο πριν το αγοράσει.

Ο δικηγόρος του ενάγοντος, Aaron P. Arnzen, ξεκίνησε με ερωτήσεις προς τον Μασκ σχετικά με τα tweets του — ή την απουσία tweets — σχετικά με την απόφασή του να αγοράσει το Twitter και τις αγορές μετοχών του Twitter πριν αποφασίσει να μετατρέψει την εταιρεία σε ιδιωτική.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ σύρεται στα δικαστήρια για να υπερασπιστεί τον εαυτό του από κατηγορίες ότι εξαπάτησε επενδυτές με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν από τρία χρόνια, ο Μασκ πέρασε περίπου οκτώ ώρες καταθέτοντας σε ομοσπονδιακή δίκη στο Σαν Φρανσίσκο σχετικά με τα σχέδιά του να αγοράσει την Tesla — την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων που εξακολουθεί να διευθύνει ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο — έναντι 420 δολαρίων ανά μετοχή σε μια προτεινόμενη συμφωνία του 2018 που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Μια εννεαμελής επιτροπή ενόρκων απάλλαξε τον Μασκ από κάθε παράνομη πράξη σε αυτή την υπόθεση.