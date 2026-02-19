Στο ειδώλιο ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Άρχισε η «δίκη ορόσημο» για τα social media

Ξεκίνησε σήμερα (19/2) η «ιστορική», όπως χαρακτηρίζεται, δίκη για το Facebook και στο ειδώλιο κάθεται ο CEO Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο οποίος καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η εταιρεία του σχεδίασε σκόπιμα το Instagram, ώστε να είναι εθιστικό.

Η κατάθεση γίνεται μπροστά στην νεαρή γυναίκα που κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι την έκαναν εθισμένη ως παιδί και έβλαψαν την ψυχική της υγεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, ωστόσο, καταθέτοντας πρώτη φορά για με φόντο την εν λόγω κατηγορία, δήλωσε ότι πιστεύει ότι έχει χειριστεί την ασφάλεια των νεαρών χρηστών «με λογικό τρόπο».

Ο Ζούκερμπεργκ βγήκε από την πίσω πόρτα του δικαστηρίου μετά από περισσότερες από πέντε ώρες κατάθεσης την εχθές (19/2).

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος, η Julianna Arnold , η μητέρα που κατηγορεί την πλατφόρμα, είπε ότι ήταν «σουρεαλιστικό» να βλέπει τον Ζούκεμπεργκ να καταθέτει, μετά από χρόνια που ζητούσε από την εταιρεία να κάνει μεγαλύτερες αλλαγές. Η Arnold αποδίδει τον θάνατο της 17χρονης κόρης της Coco στο Instagram.

«Η πρόθεση της εταιρείας ήταν να εκμεταλλευτεί τους εφήβους… να τους εκμεταλλευτεί ώστε να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη», είπε η Arnold. «Αυτό έγινε σκόπιμα, όχι τυχαία».

Τι πολιτικές εφαρμόζει το Instagram

Ο Ζούκερμπεργκ, δέχτηκε πιέσεις την Τετάρτη σχετικά με το αν παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν πρόσβαση στο Instagram. Η εφαρμογή απαιτεί τεχνικά οι χρήστες να είναι 13 ετών για να εγγραφούν, και ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι τα μικρότερα παιδιά «δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το Instagram».

Ωστόσο, κατά τη δίκη παρουσιάστηκε έγγραφο του 2015, σύμφωνα με το οποίο εκτιμάται ότι πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες του Instagram ήταν κάτω των 13 ετών, αριθμός που, όπως αναφέρεται, αντιπροσωπεύει «το 30% όλων των παιδιών ηλικίας 10-12 ετών στις ΗΠΑ».

Επίσης επισημάνθηκε ότι από το Δεκέμβριο του 2019 το Instagram άρχισε να ζητά από τους νέους χρήστες να εισάγουν την ημερομηνία γέννησής τους κατά την εγγραφή τους. Προηγουμένως, τους ζητούσε απλώς να επιβεβαιώσουν ότι ήταν άνω των 13 ετών. Τον Αύγουστο του 2021, το Instagram άρχισε να ζητά από τους υπάρχοντες χρήστες να παρέχουν την ημερομηνία γέννησής τους, εάν δεν το είχαν κάνει προηγουμένως, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των νέων.

Ο Ζούκερμπεργκδήλωσε ότι το 2019, πριν από την εφαρμογή του κανόνα για την ημερομηνία γέννησης, υπήρχαν «ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής», αλλά πιστεύει ότι τελικά κατέληξαν στη σωστή πολιτική.

«Το ερώτημα για οι δικαστές στο Λος Άντζελες είναι αν το Instagram ήταν ένας ουσιαστικός παράγοντας στις ψυχικές δυσκολίες της ενάγουσας», δήλωσε εκπρόσωπος της Meta σε ανακοίνωση πριν από την κατάθεση του Ζούκερμπεργκ. «Τα στοιχεία θα δείξουν ότι αντιμετώπιζε πολλές σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις πολύ πριν αρχίσει να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η Meta έχει επίσης επισημάνει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως τα εργαλεία γονικής εποπτείας και οι «λογαριασμοί εφήβων», τα οποία εφαρμόζουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου και περιορισμούς περιεχομένου για χρήστες κάτω των 18 ετών.



