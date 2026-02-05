Στο έλεος της κακοκαιρίας η Γερμανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες - Έκλεισε αεροδρόμιο

Τελειωμό δεν έχει η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την βορειοανατολική Γερμανία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και σοβαρά ατυχήματα.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου ανακοίνωσε την διακοπή λειτουργίας του λίγο πριν τις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος , λόγω του έντονου παγετού που κατέστησε αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις, ενώ ήδη από το πρωί είχαν σημειωθεί πάνω από 60 ακυρώσεις.

Νωρίτερα, ένας άνδρας έπεσε στην παγωμένη λίμνη Χάλενζε στο δυτικό Βερολίνο και, αν και διεσώθη από την πυροσβεστική, άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα στο νοσοκομείο.

Στον αυτοκινητόδρομο Α10, κοντά στο Πότσνταμ του Βρανδεμβούργου, 19 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα λόγω του παγωμένου οδοστρώματος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με κάποιες δυσκολίες, ειδικά στα υπέργεια τμήματα του δικτύου.

Προειδοποιήσεις για το νέο κύμα παγετού

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη νύχτα, κάνοντας λόγο για «μεγάλη ολισθηρότητα, λόγω παγωμένης βροχής και πάγου», ενόψει νέου κύματος παγετού. Αν και οι δημοτικές υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς για τον καθαρισμό των δρόμων, η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Σύμφωνα με την DWD, το Βερολίνο πέρασε τον πιο κρύο Ιανουάριο των τελευταίων 16 ετών, με τη θερμοκρασία να παραμένει υπό το μηδέν εδώ και εβδομάδες, ενώ λόγω των ακραίων συνθηκών, έγινε και πάλι χρήση αλατιού, η οποία είχε ανασταλεί, καθώς θεωρείται ότι βλάπτει τον υδροφόρο ορίζοντα, τους σκύλους και τα δέντρα. Το ειδικό αλάτι δεν επιτρέπεται ωστόσο να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες.