Στο έλεος των συμμοριών: Δεκάδες νεκροί στην Αϊτή σε συγκρούσεις στην πρωτεύουσα

Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 αμάχων που δεν είχαν καμιά εμπλοκή, από το Σάββατο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό για τον οποίο ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα της Καραϊβικής (BINUH).

«Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ σκότωσαν τουλάχιστον 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 66 από την 9η Μαΐου», τόνισε το BINUH, το οποίο διευκρίνισε ότι οι 10 άμαχοι ήταν κάτοικοι: κατά τις πληροφορίες του, επρόκειτο για 5 άνδρες, 4 γυναίκες και κοριτσάκι.

Στη χώρα που κατατρομοκρατούν οι συμμορίες, αυτές οι δυο κοινότητες της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας έζησαν δυο νέες αναφλέξεις της βίας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, που είχαν συνέπεια να εκτοπιστούν εξαναγκαστικά σχεδόν 8.000 άνθρωποι, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

«Συνολικά, από την 5η Μαρτίου ως την 11η Μαρτίου 2026, τουλάχιστον 305 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 277 τραυματίστηκαν στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ», συνόψισε χθες το BINUH, ανάμεσά τους 63 άμαχοι--17 εξ αυτών ήταν γυναίκες και 12 παιδιά. Οι υπόλοιποι πιστεύεται πως ήταν μέλη συμμοριών.

Η νέα κλιμάκωση, το σαββατοκύριακο, οδήγησε στον εξαναγκαστικό εκτοπισμό κάπου 5.300 κατοίκων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ωστόσο από την πλευρά του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών σημείωσε, επικαλούμενο αϊτινές ανθρωπιστικές οργανώσεις, ότι πολλές οικογένειες παραμένουν παγιδευμένες στους τομείς όπου συγκρούονται συμμορίες.