Στο έλεος του πολικού χιονιά η Ευρώπη: Οι χώρες που «παρέλυσαν» από την κακοκαιρία

Πλήρη «παράλυση» των μετακινήσεων και των υποδομών έχει προκαλέσει σε πολλές χώρες στην Ευρώπη το πολικό κύμα κακοκαιρίας, με χιόνια, πάγο και εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες να οδηγούν σε νεκρούς και ακυρώσεις πτήσεων.

Στη Γαλλία, τουλάχιστον πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία λόγω των γλιστερών από τις βροχές και τον παγετό δρόμων. Τρεις θάνατοι καταγράφηκαν στην περιοχή Λε Λαντ στη νοτιοδυτική χώρα, ενώ δύο ακόμη σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς, γύρω από το Παρίσι.

Οι τοπικές αρχές έθεσαν περιορισμούς στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, καθώς η χιονόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα μποτιλιαρίσματα από τη Δευτέρα (5/1).

Η Ευρώπη στο «μάτι του κυκλώνα»

Η γαλλική πρωτεύουσα ξύπνησε καλυμμένη από ένα πέπλο χιονιού, αποδιοργανώνοντας πλήρως τους αστικούς ρυθμούς: σχολεία παρέμειναν κλειστά, ενώ έξι αεροδρόμια στη βόρεια και δυτική Γαλλία ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω της χιονόπτωσης.

Στην Ολλανδία, το Αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ χρειάστηκε να ακυρώσει 400 πτήσεις μόνο την Τρίτη. Τα προβλήματα επεκτάθηκαν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς παγωμένες γραμμές και τεχνικά προβλήματα στο λογισμικό προκάλεσαν καθυστερήσεις.

Στα λευκά ντύθηκε και η Ιταλία. Στη Ρώμη, οι συνεχείς βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, που είχαν προκαλέσει υπερχείλιση του Τίβερη, επηρέασαν ακόμη και τις θρησκευτικές εκδηλώσεις των Θεοφανείων.

Η πλατεία του Αγίου Πέτρου γέμισε μόνο εν μέρει, με τους πιστούς να παρακολουθούν την τελετή υπό βροχή. Αντίθετα, στα βόρεια της χώρας, η Μπολόνια και τα Δολομιτικά Άλπεα είδαν νέο γύρο χιονοπτώσεων, με τις Αρχές να προειδοποιούν για επερχόμενο ισχυρό ψύχος.

Στη Βρετανία, το θερμόμετρο έδειξε -12,5 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα σε οδικά, σιδηροδρομικά και αεροπορικά δίκτυα. Εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν στη βόρεια χώρα, αθλητικές διοργανώσεις ακυρώθηκαν, ενώ διακοπή ρεύματος οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του μετρό της Γλασκώβης.

Το αεροδρόμιο Τζον Λένον στο Λίβερπουλ ανέστειλε επίσης τη λειτουργία του.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στα Βαλκάνια. Στη Σερβία, αρκετοί δήμοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενόψει και των μετακινήσεων για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένες θάλασσες έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής σε Κροατία και Μαυροβούνιο, με κύματα να εισβάλλουν σε παραθαλάσσιες περιοχές.