Δημοσίευμα του αμερικανικού ειδησεογραφικού μέσου Axios παρουσιάζει τις προθέσεις από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στο Ισραήλ σχετικά με τη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ την πιθανότητα ισραηλινής προσάρτησης τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ως απάντηση στην προγραμματισμένη αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης από πολλές δυτικές χώρες αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αμερικάνικο ειδησεογραφικό μέσο, μεταξύ άλλων, τονίζει πως η επίσκεψη και η έκφραση των προθέσεων Ρούμπιο, θα βοηθήσει τον Νετανιάχου να καταλάβει, αντίστοιχα, και τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ως προς την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Ισραήλ, ΗΠΑ: Γιατί ανησυχεί η πλευρά Τραμπ

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στο Axios ότι ο Ρούμπιο έχει δώσει σημάδια σε ιδιωτικές συναντήσεις πως δεν αντιτίθεται στις προσάρτησεις στη Δυτική Όχθη και ότι η διοίκηση Τραμπ δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Οι ισραηλινές αξιώσεις προκάλεσαν ανησυχία μέσα στη διοίκηση Τραμπ κυρίως επειδή δεν υπήρχε ξεκάθαρη αμερικανική θέση για το ζήτημα και υπήρχε η αίσθηση ότι η ισραηλινή κυβέρνηση προσπαθούσε να περιορίσει τη διοίκηση Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Τις τελευταίες ημέρες έγιναν αρκετές εσωτερικές συσκέψεις σε Λευκό Οίκο και Υπουργείο Εξωτερικών για να αποφασιστεί μια δημόσια θέση για το ζήτημα που δεν θα αφήνει ανοιχτό περιθώριο ερμηνειών.

Η βασική ανησυχία που εξέφρασαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Υπουργείου Εξωτερικών ήταν ότι η ισραηλινή προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης θα οδηγήσει στην κατάρρευση των Αβρααμικών Συμφωνιών και θα βλάψει την κληρονομιά του Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο είπε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την απάντησή τους στο αναμενόμενο κύμα αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους.

«Είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση», είπε ο Ρούμπιο.

Με πληροφορίες από Axios