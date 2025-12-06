Στο κόκκινο η ένταση ανάμεσα σε Αφγανιστάν και Πακισταν – Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα

Οι αρχές των Ταλιμπάν κατηγόρησαν το βράδυ της Παρασκευής το Πακιστάν ότι έπληξε το Αφγανιστάν, στα σύνορα των δύο χωρών, αναγκάζοντας τους Αφγανούς στρατιώτες «να απαντήσουν», αλλά στη συνέχεια η κατάσταση ηρέμησε.

Η ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους και των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων διανύουν μια περίοδο έντασης, με επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δυστυχώς, απόψε, η πακιστανική πλευρά άρχισε να επιτίθεται στο Αφγανιστάν, στην Κανταχάρ, στην περιοχή του Σπιν Μπόλντακ (νότια) και οι δυνάμεις ου ισλαμικού εμιράτου αναγκάστηκαν να απαντήσουν» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Κάτοικοι της περιοχής από την αφγανική πλευρά, με τους οποίους επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπαν ότι η ανταλλαγή πυρών ξεκίνησε γύρω στις 22.30 τοπική ώρα και κράτησε περίπου δύο ώρες. Ο Άλι Μοχάμεντ Χάκμαλ, ο επικεφαλής της υπηρεσίες Πληροφοριών της Κανταχάρ, κατηγόρησε και αυτός το γειτονικό Πακιστάν για την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοινώνοντας αργότερα ότι τερματίστηκαν. Το Πακιστάν χρησιμοποίησε «βαρύ και ελαφρύ πυροβολικό» και βλήματα όλμων έπληξαν σπίτια, υποστήριξε. «Οι συγκρούσεις σταμάτησαν, οι δύο πλευρές δέχτηκαν να βάλουν τέλος», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν υπάρχουν θύματα.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην πακιστανική πλευρά, στο Σαμάν, άκουσε πυρά και εκρήξεις.

«Το Πακιστάν παραμένει σε εγρήγορση και δεσμεύεται να διασφαλίσει την εδαφική ακεραιότητά του και την ασφάλεια των πολιτών μας», είπε ένας εκπρόσωπος του Ισλαμαμπάντ, ο Μοσάραφ Ζαΐντι, κατηγορώντας τους Αφγανούς για «απρόκλητα πυρά» στην περιοχή του Σαμάν.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Οκτώβριο στις χειρότερες μεθοριακές συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών αφού οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, το 2021. Αν και συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, τα σύνορα παραμένουν κλειστά από τις 12 Οκτωβρίου και συχνά γίνονται ανταλλαγές πυρών.

Στις 25 Νοεμβρίου η Καμπούλ κατηγόρησε το Πακιστάν για βομβαρδισμούς από τους οποίους σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, οι εννέα εκ των οποίων ήταν παιδιά. Το Ισλαμαμπάντ διέψευσε αυτήν την πληροφορία.