Στο «κυνήγι» για προδότες η Χαμάς στη Γάζα: Εκτέλεσε ηγέτη πολιτοφυλακής για συνωμοσία με το Ισραήλ

Η Χαμάς συνεχίζει, καθώς οι δυνάμεις της επανακάμπτουν στη Λωρίδα της Γάζας, τις «εκκαθαρίσεις» στοιχείων που συνεργάζονται με το Ισραήλ για να υπονομεύσουν την εξουσία της.

Ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, ηγέτης μιας πολιτοφυλακής που αντιτίθεται στην αντιστασιακή οργάνωση, ο οποίος κατηγορήθηκε για συνεργασία με το Ισραήλ και για λεηλασία ανθρωπιστικής βοήθειας, σκοτώθηκε, σύμφωνα με αναφορές σε πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το ισραηλινό Channel 14 ήταν το πρώτο που ανέφερε τον θάνατό του σήμερα, Πέμπτη (4/12), χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Channel 12 ανέφερε ότι ο Αμπού Σαμπάμπ σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με «φατρίες της Γάζας» και αργότερα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Σορόκα στο νότιο Ισραήλ, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Χαμάς: «Κολοκυθιά» πληροφοριών για τον Αμπού Σαμπάμπ

Τον θάνατο του Αμπού Σαμπάμπ ανέφερε και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan επικαλούμενος πηγή ασφαλείας.

Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο επίσης πηγή ασφαλείας, ανέφερε επίσης ότι πέθανε στο νοσοκομείο Σορόκα στο νότιο Ισραήλ, αλλά το νοσοκομείο αρνήθηκε αμέσως ότι είχε εισαχθεί εκεί.

Αμυντικές πηγές στους Times of Israel, περιέγραψαν τον θάνατο του Αμπού Σαμπάμπ ως «εσωτερική σύγκρουση» στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ήταν αναπόφευκτο. Είτε σκοτώθηκε από τη Χαμάς είτε σε κάποια διαμάχη μεταξύ φατριών, ήταν προφανές ότι θα τελείωνε έτσι», δήλωσε ο Μιχαήλ Μιλστέιν, πρώην αξιωματικός της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών στο Reuters.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από την πολιτοφυλακή του Αμπού Σαμπάμπ ή από τις ισραηλινές Αρχές.

Ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, μέλος της φατριάς των Βεδουίνων Ταραμπίν, με έδρα την υπό ισραηλινό έλεγχο Ράφα στη νότια Γάζα, ηγήθηκε της πιο σημαντικής από τις πολλές μικρές πολιτοφυλακές που εμφανίστηκαν και εναντιώνονταν στη Χαμάς κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια.