Στο μικροσκόπιο για έγκλημα πολέμου οι ΗΠΑ: Το «πολιτικό» αεροσκάφος και οι φανταστικοί διακινητές

Σε μία σοβαρή αποκάλυψη για τα παράνομα χτυπήματα των ΗΠΑ στα χωρικά ύδατα Λατινικών χωρών θέλει ο αμερικανικός στρατός να χρησιμοποίησε αεροσκάφος με διακριτικά «πολιτικού», όταν εξαπέλυσε την πρώτη επιδρομή εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών.

Στην εν λόγω επίθεση οποία σκοτώθηκαν έντεκα άνθρωποι, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όπως μετέφερε χθες Δευτέρα η εφημερίδα New York Times, αναφέροντας μάλιστα πως μπορεί να συνιστούσε έγκλημα πολέμου.

Η εκτίμηση βασίζεται στο ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο απαγορεύει ρητώς τη «δολιότητα» σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με άλλα λόγια την εξαπάτηση του αντιπάλου ώστε να νομίζει πως έχει απέναντί του πολίτες.

ΗΠΑ: Οι φανταστικοί διακινητές της Βενεζουέλας

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ταχύπλοων, που η Ουάσιγκτον παρουσιάζει ως ανήκοντα σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Στα πλήγματα, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, έχουν σκοτωθεί πάνω από εκατό άνθρωποι.

Η κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε παρουσίασε την παραμικρή απόδειξη ότι τα σκάφη που έγιναν στόχοι εμπλέκονταν πράγματι σε οποιαδήποτε λαθραία διακίνηση.

Το πρώτο από τα πλήγματα αυτά είχε ανακοινωθεί τη 2η Σεπτεμβρίου από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ κι είχε προκαλέσει τον θάνατο 11 ανθρώπων, όπως είχε αναφέρει.

Επικαλούμενο αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, το ρεπορτάζ των Times αναφέρει ότι το πλήγμα έγινε από αεροσκάφος με πολιτικά χρώματα, χωρίς διακριτικά, που έφερε οπλισμό στο εσωτερικό της ατράκτου–όχι σε πυλώνες στα φτερά, κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανής.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σε αυτό το συμβάν δεύτερο, επαναληπτικό πλήγμα (η πρακτική αποκαλείται «double tap» στο ιδιόλεκτο τους) για να εξοντώσουν επιζήσαντες.

Το διπλό πλήγμα για να αποτελειωθούν ναυαγοί είχε ήδη χαρακτηριστεί από αμερικανούς κοινοβουλευτικούς έγκλημα πολέμου.

Κατόπιν, ο αμερικανικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα στρατιωτικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων οπλισμένων drones, για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του είδους, διευκρίνισαν οι Τάιμς