Στο «μοτίβο Τσίπρα», και ο Σαρκοζί: «Ένα ένα» τα αποσπάσματα 4 μέρες πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του

Ο Νικολά Σαρκοζί έμεινε μόλις 21 μέρες εντός φυλακής και συνέχισε με τη συγγραφή του βιβλίου του με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου».

Το πολυσυζητημένο στη Γαλλία βιβλίο του, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου και ήδη αρκετά αποσπάσματα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα οποία δημοσιεύονται σταδιακά.

Το σημερινό απόσπασμα, περιγράφει την πρώτη μέρα της φυλάκισής του, όπου γονάτισε για να προσευχηθεί, ζητώντας δύναμη για να αντέξει «τον σταυρό αυτής της αδικίας». Αναφέρεται επίσης στις συζητήσεις που είχε με τον ιερέα της φυλακής κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

Ο πρώην πρόεδρος, όπως μεταφέρει και η ΕΡΤ, έφερε τον αριθμό 320535, σύμφωνα με τη Le Figaro, περιγράφει και τη διατροφή του στις φυλακές Santé, η οποία περιλάμβανε γαλακτοκομικά προϊόντα, μπάρες δημητριακών, μεταλλικό νερό, χυμό μήλου και μερικά γλυκά.

Σε συνέντευξή του στην ίδια εφημερίδα, ο Σαρκοζί εξηγεί ότι έγραφε το βιβλίο καθημερινά με ένα στυλό σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ. Οι σελίδες δίνονταν στους δικηγόρους του, οι οποίοι τις παρέδιδαν στη γραμματέα του για να τις δακτυλογραφήσει. «Έγραψα το βιβλίο μονομιάς και ολοκλήρωσα τη συγγραφή του τις ημέρες μετά την αποφυλάκισή μου», αναφέρει. Στο βιβλίο, ο Σαρκοζί προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα: «Πώς έφτασα εδώ;», αναλογιζόμενος τη ζωή του και τις ακραίες καταστάσεις που αντιμετώπισε.

Επιπλέον, στο βιβλίο του εκφράζει επικρίσεις και προς άλλους πολιτικούς, όπως τον νυν πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι «γύρισε το βλέμμα του» απέναντι στην καταδίκη και φυλάκιση του προκατόχου του.