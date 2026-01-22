Στο Νταβός ο Ζελένσκι: «Πλησιάζει μία ειρηνευτική συμφωνία» λέει ο Τραμπ πριν τη συνάντησή τους

Ο Ντόναλν Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πραγματοποιούν συνάντηση στο Νταβός, σύμφωνα με το γραφείο του Ουκρανού προέδρου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός και λίγες ώρες πριν από την συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Μόσχα στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο Sky News, πως μία συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία, «πλησιάζει».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το ουκρανικό, Στηβ Γουίτκοφ τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις για τη λήξη του πολέμου, περιορίζονται σε ένα μόνο ζήτημα.

Νωρίτερα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους απάντησε σε σχετική ερώτηση για την Ουκρανία.

«Σήμερα, όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα το συζητήσουμε. Θα συναντηθούμε με τον Πρόεδρο Πούτιν σήμερα ή αύριο (σ.σ. εννοεί τους απεσταλμένους του) και νομίζω ότι πλησιάζουμε. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρέπει να το κάνουμε.»