Στο πλευρό της Φραντσέσκα Αλμπανέζε και ο Γιώργος Λάνθιμος: Οι 100 καλλιτέχνες που εξέφρασαν την υποστήριξή τους

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε (Francesca Albanese), μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 100 υπογραφές υποστήριξής της από τονμ χώρο του Πολιτισμού και μεταξύ άλλων, και από τον Γιώργο Λάνθιμο.

«Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μια υπερασπίστρια του δικαιώματος των λαών, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, να υπάρχουν», δήλωσαν αυτές οι προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων - εκτός του Λάνθιμου - και οι μουσικοί Πίτερ Γκάμπριελ και Άνι Λένοξ, οι ηθοποιοί Χαβιέ Μπαρδέμ και Μαρκ Ράφαλο, και η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας Ανί Ερνό.

«Είμαστε απείρως περισσότεροι, σε όλο τον κόσμο, που θέλουμε η βία να μην είναι πλέον ο νόμος», αναφέρει η ανοιχτή επιστολή που συνέταξε η συλλογικότητα «Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη».

Οι υπογραφές έρχονται τη στιγμή που η εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη είχε πει μεταξύ άλλων: «Αντί να σταματήσουν το Ισραήλ, τα περισσότερα κράτη του κόσμου το εξοπλίζουν, του παρέχουν πολιτική προστασία, οικονομική και χρηματοοικονομική υποστήριξη. Εμείς που δεν ελέγχουμε τεράστια οικονομικά κεφάλαια, αλγόριθμους και όπλα, βλέπουμε τώρα ότι ως ανθρωπότητα έχουμε έναν κοινό εχθρό, και οι ελευθερίες, ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών είναι η τελευταία ειρηνική οδός, η τελευταία ειρηνική εργαλειοθήκη που έχουμε για να ανακτήσουμε την ελευθερία μας».

Μετά από αυτές τις δηλώσεις, κατηγορήθηκε από χώρες για ρητορική μίσους ενώ πολλοί ζήτησαν την παραίτησή της από τη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα, οι Ηνωμλενες Πολιτείες προχώρησαν σε επιβολή κυρώσεων κατά της.