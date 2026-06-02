Μενού

Στο πόδι η ΕΕ για τον Έμπολα: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας την Παρασκευή

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να λάβει χώρα την Παρασκευή (5/6) για την επιδημία Έμπολα στην κεντρική Αφρική.

Reader symbol
Newsroom
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Υγείας της ΕΕ συγκαλεί η Κυπριακή Προεδρία την Παρασκευή 5 Ιουνίου με αντικείμενο την πρόσφατη επιδημία Έμπολα στην κεντρική Αφρική και τη συζήτηση περαιτέρω μέτρων ετοιμότητας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την εκπρόσωπο της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση από την έναρξη της κρίσης και έχουν προχωρήσει στον σχετικό σχεδιασμό.

Το θέμα θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων στο Συμβούλιο EPCSO της 16ης Ιουνίου, με στόχο την υποστήριξη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ