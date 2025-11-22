Αλλαγή ρότας από τον Τραμπ για την Ουκρανία: Tο σχέδιο των 28 σημείων «δεν είναι η τελική πρόταση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν είναι η οριστική του πρόταση. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους, αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

Νωρίτερα, οι ηγέτες 11 ευρωπαϊκών κρατών και της ΕΕ ανακοίνωσαν σε μια κοινή δήλωση σήμερα πως ένα αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι μια βάση που «απαιτεί επιπρόσθετη δουλειά», ενώ αναμένεται να συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης, σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

Μεταξύ άλλων, οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους και ζητούν επανεξέταση του σχεδίου.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση: «Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία. Το αρχικό σχέδιο του 28-σημείου περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το σχέδιο αποτελεί μια βάση που θα απαιτήσει περαιτέρω εργασία.

Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία.

Είμαστε επίσης ανήσυχοι για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα έκαναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις.

Επαναλαμβάνουμε ότι η εφαρμογή των στοιχείων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα απαιτήσει τη συγκατάθεση των μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα.

Αξιοποιούμε την ευκαιρία αυτή για να υπογραμμίσουμε τη δύναμη της συνεχιζόμενης υποστήριξής μας προς την Ουκρανία. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες».

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Μακρόν: «Το ειρηνευτικό σχέδιο χρήζει επανεξέτασης με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που έχει υποβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αποτελεί καλή βάση για επεξεργασία αλλά χρειάζεται να επανεξετασθεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

«Υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που εμφανίσθηκε, το οποίο ενσωματώνει ιδέες που είναι πολύ οικείες, είτε υπήρχε επ' αυτών συμφωνία είτε όχι, Είναι καλό ότι προτείνει ειρήνη και αναγνωρίζει σημαντικά στοιχεία σχετικά με την κυριαρχία, της εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της διάσκεψης της G20 στη Νότια Αφρική.

«Αλλά είναι μία βάση εργασίας που πρέπει να επανεξετασθεί, όπως κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, διότι το σχέδιο αυτό, κατ' αρχάς, δεν συζητήθηκε με τους Ευρωπαίους», είπε.

«Ωστόσο, ορίζει πολλά θέματα για τους Ευρωπαίους. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στα χέρια των Ευρωπαίων. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Ουκρανίας βρίσκεται στα χέρια των Ευρωπαίων», είπε.

«Με το δεδομένο πως ό,τι κάνει το ΝΑΤΟ βρίσκεται στα χέρια των μελών του ΝΑΤΟ...άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν μπορούν να είναι μία αμερικανική πρόταση, χρειάζεται ευρύτερη διαβούλευση», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του σχεδίου Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «χωρίς στοιχεία αποτροπής, οι Ρώσοι θα επιστρέψουν».

«Γνωρίζουμε ότι, αν δεν υπάρχουν στοιχεία αποτροπής» σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, «οι Ρώσοι θα επιστρέψουν και θα αθετήσουν την υπόσχεσή τους», προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία θα συνέλθουν μέσω τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της Τρίτης.

«Θα έχουμε μία συνεδρίαση το απόγευμα της Τρίτης για να συντονισθούμε για το θέμα και να εξετάσουμε την πρόοδο που θα έχει γίνει κατά τις διαπραγματεύσεις των επόμενων ημερών στη Γενεύη», είπε.

Συναντήσεις ηγετών ΕΕ και συμβούλων για την Ουκρανία

Παράλληλα, σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 θα συναντηθούν με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία, είπαν αξιωματούχοι στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Η Ε3 είναι μια ανεπίσημη συμμαχία ασφαλείας της Γαλλίας, Βρετανίας και Γερμανίας. Μια πηγή από τη γερμανική κυβέρνηση είπε πως ένα ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρηνευτικής πρότασης, που βασίζεται στην αμερικανική πρόταση, εστάλη στην Ουκρανία και στη διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, τη Δευτέρα, ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν κατά τη διάρκεια μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα προκειμένου να συζητήσουν το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Το αμερικανικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως μια μελλοντική ειρήνη είναι βιώσιμη. Έχω προσκαλέσει και τους 27 ηγέτες της ΕΕ για μια ειδική συνάντηση για την Ουκρανία, στο περιθώριο μιας Συνόδου ΕΕ-Αφρικής στη Λουάντα τη Δευτέρα».

Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι για το «σχέδιο 28 σημείων»

Παράλληλα, οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι για το «σχέδιο 28 σημείων», καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία «πρέπει να ετοιμάζεται για τα χειρότερα», αν δεν υπογράψει.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι αναμένουν να πιέσουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία τις επόμενες ημέρες, υπό την απειλή ότι εάν το Κίεβο δεν υπογράψει, θα αντιμετωπίσει μια πολύ χειρότερη συμφωνία στο μέλλον.

Ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε τους πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ σε συνάντηση στο Κίεβο αργά την Παρασκευή, μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τηλεφωνική κλήση από τον Λευκό Οίκο. «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό», τους είπε, σύμφωνα με ένα άτομο που ήταν παρόν.