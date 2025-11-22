Σφίγγουν τα περιθώρια για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι με φόντο το σχέδιο ειρήνης ΗΠΑ - Ρωσίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία «πρέπει να ετοιμάζεται για τα χειρότερα», αν δεν υπογράψει.

Την ίδια στιγμή, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι αναμένουν να πιέσουν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία τις επόμενες ημέρες, υπό την απειλή ότι εάν το Κίεβο δεν υπογράψει, θα αντιμετωπίσει μια πολύ χειρότερη συμφωνία στο μέλλον.

Ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ενημέρωσε τους πρεσβευτές των χωρών του ΝΑΤΟ σε συνάντηση στο Κίεβο αργά την Παρασκευή, μετά από συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τηλεφωνική κλήση από τον Λευκό Οίκο. «Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό», τους είπε, σύμφωνα με ένα άτομο που ήταν παρόν.

Κίεβo: Στην Ελβετία για διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ

Όπως έγινε γνωστό, το Κίεβο θα έχει διαβουλεύσεις στην Ελβετία με τις ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, είπε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας.

«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».

Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το «δεξί χέρι» του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.

ΗΠΑ - Ρωσία: Το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

Το σχέδιο των ΗΠΑ και της Ρωσίας, που πιέζει τον Ζελένσκι είναι το λεγόμενο «σχέδιο 28 σημείων». Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, το δεξί χέρι του Πούτιν συναντήθηκε με τον γαμπρό του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ στο Μαιάμι.

Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση. Το σχέδιο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από την Axios, προκάλεσε έκπληξη στους Αμερικανούς αξιωματούχους σε διάφορες βαθμίδες της κυβέρνησης και έχει προκαλέσει σύγχυση σε πρεσβείες σε όλη την Ουάσινγκτον και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το έγγραφο, το οποίο απαιτεί σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την πιο σκληρή στάση που έχει κρατήσει πρόσφατα η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων στον ενεργειακό της τομέα.

Δεν είναι σαφές εάν ο Ντμίτριεφ ήρθε στη συνάντηση στο Μαϊάμι με ορισμένες ρωσικές απαιτήσεις και εάν αυτές ενσωματώθηκαν στο ειρηνευτικό σχέδιο.