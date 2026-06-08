Στο «σφυρί» η υπερπολυτελής βίλα του Μπερλουσκόνι: Μεγαλύτερη από το Βατικανό και με τιμή που... ζαλίζει

Ένα κορυφαίο μεσιτικό γραφείο του Μπέβερλι Χιλς, το Carolwood Partners, ανέβασε στο διαδίκτυο ένα άλμπουμ με περισσότερες από 100 φωτογραφίες, ως επί το πλείστον αδημοσίευτες, από την εμβληματική έπαυλη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, Villa Certosa, στο Πόρτο Ροτόντο της Σαρδηνίας.

Πρόκειται για μια εικονική περιήγηση στην ακριβότερη ιδιωτική ιδιοκτησία που έχει ποτέ τεθεί προς πώληση στην Ιταλία. «Ένας χώρος παιχνιδιού της μεγαλοπρέπειας», αναφέρεται στο κείμενο που συνοδεύει τις εντυπωσιακές εικόνες.

Μεγαλύτερη από το Βατικανό

Η Villa Certosa, σύμφωνα με ιταλικό μέσο corriere.it, είναι μεγαλύτερη μέχρι και από το Βατικανό, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τεράστιο πάρκο, επτά εξωτερικές πισίνες, σπα, επτά μικρότερες βίλες για φιλοξενούμενους, διάσπαρτα εξοχικά, γήπεδα ποδοσφαίρου και γκολφ, εγκαταστάσεις για παιδιά, βοτανικό κήπο, το Σπήλαιο του Ποσειδώνα, ελικοδρόμιο, τοτεχνητό ηφαίστειο, ατομικό καταφύγιο και χώρο θαλασσοθεραπείας.

Αναφορικά με την τιμή τη πώλησης του υπερπολυτελούς ακινήτου, αυτή εκτιμάται να φτάνει μέχρι και τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ακίνητο διατίθεται στην αγορά από διεθνείς οίκους.

Η ιστορία που «κουβαλάει» η Villa Certosa

Το κτήμα της Certosaτη δεκαετία του ΄90 είχε αγορασθεί από τον Καβαλιέρε και επεκτεινόταν σταδιακά. Κάποια στιγμή ο πρώην πρωθυπουργός αγόρασε και γειτονικές βίλες, όπως εκείνη των κληρονόμων της Adelina Tattilo, εκδότριας του Playmen, και του Saro Balsamo, του «βασιλιά» των πορνογραφικών περιοδικών της δεκαετίας του 1970.

Εκεί ο Μπερλουσκόνι φιλοξένησε μερικούς από τους ισχυρότερους ηγέτες του πλανήτη, όπως τον Τζορτζ Μπους, τον Τόνι Μπλερ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μετά τον θάνατο του Μπερλουσκόνι, το 2023, η ιδιοκτησία πέρασε στους κληρονόμους του, οι οποίοι αποφάσισαν να τη βγάλουν προς πώληση. Ακούστηκαν ονόματα όπως ο σουλτάνος του Brunei, διάφοροι Άραβες δισεκατομμυριούχοι και μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες. Ωστόσο μέχρι στιγμής πρόκειται μόνο για επαφές ή φήμες.