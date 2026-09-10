Στόχος ρωσικού drone το αεροπλάνο του Ζελένσκι - «Παραλίγο να χτυπηθεί» στη Μολδαβία

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, ενημέρωσε πως το αεροπλάνο όπου επέβαινε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να παραστεί στην κηδεία του Νορβηγού βασιλιά έγινε στόχος drone και παραλίγο να χτυπηθεί. Όπως γίνεται γνωστό, το drone ήταν ρωσικό.

Ο Ζελένσκι επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος από τη Μολδαβία, με προορισμό το Όσλο για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ.

«Η πτήση του παραλίγο να χτυπηθεί από drone, όταν το έπαιρνε από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζει» σχολίασε ο Στόρε, μιλώντας στη νορβηγική ραδιοτηλεόραση NRK.

Ο Νορβηγός αξιωματούχος δεν έδωσε καμία περαιτέρω πληροφορία για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να έλαβε χώρα την Τρίτη (08/09).

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Μολδαβίας σημείωσε πως η πτήση είχε καθυστέρηση καθώς έκλεισε ο εναέριος χώρος λόγω προειδοποίησης για drone.

Ο ίδιος εξήγησε πως ο Ουκρανός πρόεδρος κατάφερε τελικώς να πετάξει, αφού καταρρίφθηκε ένα ρωσικό drone.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει προχωρήσει σε κανέναν επίσημο σχολιασμό όσον αφορά στο περιστατικό, με πηγή της χώρας να αρκείται να λέει ότι οι δηλώσεις από νορβηγικής πλευράς περί «απειλής», ίσως να είναι λίγο τραβηγμένες.