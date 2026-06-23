Μια Βραζιλιάνα «στόκερ» προσπάθησε αμέτρητες φορές να εισβάλλει στο σπίτι του σταρ της K-pop, Jungkook των BTS και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τις προειδοποιήσεις να μείνει μακριά – μάλιστα, σε μία από τις επισκέψεις της χτύπησε το κουδούνι 133 φορές.

Η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, άρχισε να παρακολουθεί τον Jungkook τον περασμένο Δεκέμβριο. Επίσης, προσπάθησε να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του σπιτιού του, υποστηρίζοντας ότι ενεργούσε «από αγάπη» για τον 28χρονο τραγουδιστή, όπως μεταφέρει το BBC.

Stalker who rang BTS star's doorbell 133 times faces possible deportation https://t.co/g37W2gh506 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 23, 2026

Φυλάκιση και απέλαση στην στόκερ του Jungkook

Περιφερειακό δικαστήριο της Σεούλ την καταδίκασε σε φυλάκιση ενός έτους, με αναστολή εκτέλεσης της ποινής για δύο χρόνια.

Επιπλέον, αναμένεται να απελαθεί από τη Νότια Κορέα, εκτός αν καταφέρει να ανατρέψει την απόφαση μέσω έφεσης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η γυναίκα επισκέφθηκε για πρώτη φορά το σπίτι του Jungkook στη Σεούλ στις 7 Δεκεμβρίου. Εκεί περιφερόταν γύρω από την ιδιοκτησία, πέταξε αντικείμενα πάνω από τον τοίχο και έσπρωχνε γράμματα μέσα από τα κενά της πόρτας.

Λίγες ημέρες αργότερα επέστρεψε και χτύπησε το κουδούνι 133 φορές, πράξη που το δικαστήριο χαρακτήρισε ως ένδειξη «ακραίου βαθμού εμμονής».

Στις 13 Δεκεμβρίου συνελήφθη όταν ακολούθησε έναν διανομέα φαγητού και εισήλθε στην ιδιοκτησία μέσω μιας πλαϊνής πύλης. Αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα με την προειδοποίηση να μην πλησιάσει ξανά το σπίτι, την οποία αγνόησε.

Οι επισκέψεις της συνεχίστηκαν τις επόμενες εβδομάδες, με αποτέλεσμα η αστυνομία να εκδώσει έκτακτη διαταγή που της απαγόρευε να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από την ιδιοκτησία.

Παρ’ όλα αυτά, δεν σταμάτησε. Τελικά, η αστυνομία παρέπεμψε την υπόθεση στους εισαγγελείς τον Φεβρουάριο, καθώς συνέχισε να επισκέπτεται το σπίτι του Jungkook.

Συνολικά, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, επισκέφθηκε την κατοικία περίπου 22 φορές.