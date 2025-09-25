Στόλος για τη Γάζα: Η ελληνική αποστολή συναντήθηκε με τις υπόλοιπες - «Δεν φοβόμαστε»

Ο «Στόλος για τη Γάζα», όπως είναι γνωστό το Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας, πλέει προς τον παλαιστινιακό θύλακα, με τα ελληνικά πλοία να συναντώνται νότια της Κρήτης με τις υπόλοιπες αποστολές.

Ο διασώστης και ακτιβιστής, Ιάσονας Αποστολόπουλος, έκανε ανάρτηση για τη «συνάντηση» των αποστολών του Global Sumud Flotilla, οι οποίες πλέοουν προς τη Γάζα για αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Πριν από λίγο, συναντηθήκαμε με τα υπόλοιπα σκάφη που ξεκίνησαν από την Ισπανία, την Τυνησία και την Ιταλία, και ενωθήκαμε σε έναν κοινό στόλο 44 σκαφών. Στο καράβι που μας χαιρετάνε βρίσκονται οι Μάντλα Μαντέλα (εγγονός του Νέλσον), η Γκρέτα Τουνμπεργκ και άλλοι-ες ακτιβιστές-τριες» έγραψε ο Ιάσονας Αποστολόπουλος.

Στόλος για τη Γάζα: Η ανάρτηση Αποστολόπουλου

«Η ομορφότερη συνάντηση αλληλεγγύης στα νότια της Κρήτης.

Πριν από λίγο, συναντηθήκαμε με τα υπόλοιπα σκάφη που ξεκίνησαν από την Ισπανία, την Τυνησία και την Ιταλία, και ενωθήκαμε σε έναν κοινό στόλο 44 σκαφών. Στο καράβι που μας χαιρετάνε βρίσκονται οι Μάντλα Μαντέλα (εγγονός του Νέλσον), η Γκρέτα Τουνμπεργκ και άλλοι-ες ακτιβιστές-τριες.

Παρά τις επιθέσεις με drones, τις απειλές και τις εκστρατείες συκοφάντησης, ο στόλος της αλληλεγγύης συνεχίζει!

Επόμενος προορισμός: Γάζα.

Κανένα καθεστώς τρομοκρατίας και καταπίεσης δεν μας φοβίζει.

Γάζα, ερχόμαστε!»

