Στους 40 οι νεκροί στην Ισπανία: Κρατούν την «ανάσα» τους για το επόμενο 48ωρο

Κρίσιμες θα αποδειχθούν οι επόμενες 48 ώρες για τους φίλους, συγγενείς, αλλά και τους βαριά τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία, με τον απολογισμό να ανεβαίνει τώρα στους 40 νεκρούς.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, στα ζοφερά νούμερα προστέθηκε ένας νεκρός, αριθμός που τις επόμενες δύο ημέρες ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς κάποιοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται με πολύ σοβαρά τραύματα.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε, κατά το ΑΜΠΕ.