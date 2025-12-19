Στρασβούργο: Ταξίδι στην «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»

Μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το Στρασβούργο συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη γερμανική παράδοση.
Με το ιστορικό κέντρο που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα κανάλια, τα γραφικά σπίτια και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η πόλη προσφέρει μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
