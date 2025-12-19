Μενού

Στρασβούργο: Ταξίδι στην «Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων»

Μαγικά Χριστούγεννα σε μια από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ευρώπης.

Reader symbol
Newsroom
Στρασβούργο
Χριστούγεννα στο Στρασβούργο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Μια πόλη που μοιάζει βγαλμένη από χριστουγεννιάτικο παραμύθι, το Στρασβούργο συνδυάζει τη γαλλική φινέτσα με τη γερμανική παράδοση.

Με το ιστορικό κέντρο που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα κανάλια, τα γραφικά σπίτια και τον επιβλητικό καθεδρικό ναό, η πόλη προσφέρει μια αυθεντική ευρωπαϊκή εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ