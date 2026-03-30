Στρατιώτες σπάνε τσιμέντο στα κεφάλια τους μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν - Μετά στριμώχνονται για φωτογραφία

Την σκληρή επίδειξη των στρατιωτών των ενόπλων δυνάμεων της Βόρεας Κορέας παρακολούθησε ο Κιμ Γιονγκ Ουν, βλέποντας τους να πάνε τούβλα με τα χέρια τους, τσιμέντο με τα κεφάλια τους και πέτρες πάνω στα στομάχια των συμπολεμιστών τους.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης, γελαστός πίσω από το ξύλινο γραφείο που είχε εγκατασταθεί μπροστά στο ανοιχτό στρατιωτικό πεδίο, φάνηκε να απολαμβάνει το θέαμα της επίδειξης των ελίτ στρατιωτών που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πολεμικές τέχνες, ασκήσεις αντοχής, δεξιότητες μάχης, εκπαίδευση στη χρήση όπλων.

Εκτός από τους στρατιώτες που επιβεβαίωσαν την άριστη φυσική τους κατάσταση με χτυπήματα στον κορμό με τσεκούρια, ο Κιμ παρακολούθησε και επαίνεσε με το χειροκρότημα του το επίλεκτο σώμα γυναικών στην επίδειξη πολεμικών τεχνών.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επιθεώρησε ακόμη δοκιμές προηγμένων όπλων μάχης, όπως ενός νέου άρματος μάχης που σύμφωνα με το KCNA, μπορεί να αντιμετωπίσει σχεδόν όλα τα υπάρχοντα αντιαρματικά όπλα.

Στο τέλος, γυναίκες και άνδρες του στρατού στριμώχτηκαν προκειμένου να φωτογραφηθούν με τον χαμογελαστό Κιμ, ενώ στη συνέχεια ζητοκραύγαζαν.