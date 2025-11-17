Στροφή 180 μοιρών από τον Τραμπ: Ζητά να ανοίξει ο φάκελος για την υπόθεση Επστάιν

Σε αντίθεση με την μέχρι τώρα στάση του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εχθές (16/11) ότι θέλει να έρθουν στο φως τα αρχεία για τον Τζέφρι Επστάιν, που κατηγορείται για σεξουαλικά και οικονομικά εγκλήματα και είχε στενή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Οι ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος του Επστάιν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κι επειδή είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των δημοκρατικών», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα εξετάσει εντός της εβδομάδας πρόταση νόμου που θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλο το υλικό που διαθέτει για την υπόθεση Επστάιν.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τον Επστάιν και αφορούν διάφορους δημοκρατικούς» και τη «σχέση τους με τον Επστάιν», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας τα ονόματα «Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.λπ.».

Υπόθεση Επστάιν: Η στάση του Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες πως προσπαθεί να αποκρύψει διαστάσεις της υπόθεσης που τον αφορούν προσωπικά -- κάτι που διαψεύδει.

Η στάση του δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, συνήθως απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αποστάσεις όταν δεν καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον μέχρι πρότινος αφοσιωμένων συμμάχων του στο κίνημα MAGA, όπως ιδίως η βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Το σαββατοκύριακο απέσυρε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Ορισμένα ‘μέλη’ του ρεπουμπλικανικού κόμματος ‘χρησιμοποιούνται’» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνεται αυτό», πέταξε ο πρόεδρος.

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής «μπορεί να έχει όλα όσα δικαιούται από νομική άποψη, δεν με νοιάζει!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.