Super Bowl: Η Celimar Rivera Cosme έκανε τους κωφούς θαυμαστές του Bad Bunny να χορέψουν στους ρυθμούς του

Όταν ο Bad Bunny ανέβηκε στη σκηνή στο ημίχρονο του Super Bowl την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας για εμάς) μας έκανε (θέλω να πιστεύω) όλους να σηκωθούμε από τον καναπέ μας και να χορέψουμε, αλλά κυρίως «έσπασε» μια παράδοση σχεδόν έξι δεκαετιών του National Football League (NFL), τραγουδώντας στα ισπανικά.

Αυτή η πρωτιά, όμως, δεν ήταν η μοναδική. Αντί να προσφέρει μια μετάδοση του half time show στην αμερικανική νοηματική γλώσσα (ASL), όπως συνήθως γίνεται κάθε χρόνο, το NFL κανόνισε να παρουσιαστεί το performace στην πορτορικανική νοηματική γλώσσα, μια μοναδική διάλεκτο που χρησιμοποιείται στο νησί και η οποία κινδυνεύει με εξαφάνιση, σύμφωνα με ερευνητές.

