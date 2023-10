Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία με το λεωφορείο στην Ιταλία: «Μακάβρια νεκρική σιγή»

Για «σκηνικό αποκάλυψης» κάνει λόγο ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπονιάρο, με αφορμή το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο που σημειώθηκε στην πόλη της Ιταλίας και οδήγησε στον θάνατο 21 ανθρώπων. 15 ακόμα άτομα έχουν τραυματιστεί.

«Μια τρομερή τραγωδία έπληξε την κοινότητά μας σήμερα το βράδυ. Διέταξα αμέσως την πόλη να κηρύξει πένθος, στη μνήμη των πολλών θυμάτων που βρίσκονταν στο λεωφορείο που συνετρίβη. Μια σκηνή αποκάλυψης, δεν υπάρχουν λόγια», αναφέρει ο δήμαρχος.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera άνθρωποι καλούσαν σε βοήθεια, κάποιοι κλαίγανε. Σε ένα από τα πολλά βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες της τραγωδίας φαίνεται ένας πατέρας να καταφέρνει να σώσει την κόρη του, ένα μικρό παιδί, σκαρφαλώνοντας από το παράθυρο.

Ένας μετανάστης από τη Γκάμπια, ο 27χρονος Boubacar Toure, ο οποίος ζει και εργάζεται στην Ιταλία, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες στο μοιραίο λεωφορείο.

«Έβγαλα τρεις ή τέσσερις ανθρώπους από τις φλόγες, ακόμη και ένα μικρό κορίτσι. Έβγαλα επίσης έναν σκύλο έξω», είπε ο 27χρονος, σύμφωνα με το RAI, ενώ δήλωσε πως είδε τον οδηγό στην καμπίνα του λεωφορείου, αλλά ήταν ήδη νεκρός.

«Η οπτική εντύπωση, μετά την απομάκρυνση των πτωμάτων, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια τραγωδία νέων ανθρώπων, αν όχι πολύ νέων, εκτός από μερικούς ενήλικες», ανέφερε επικεφαλής των διασωστών που βρίσκεται ακόμη στο σημείο μετά τη σύγκρουση του λεωφορείου.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έβλεπα ένα τέτοιο ατύχημα», λέει ο κυβερνήτης του Βένετο, Luca Zaia, σύμφωνα με το Rainews24. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις ανήλικοι που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, δύο 16χρονοι και δύο παιδιά», αναφέρει επίσης. «Οι τραυματίες», συνεχίζει, έχουν επίσης μεταφερθεί στα νοσοκομεία του Μιράνο, της Πάντοβα και του Τρεβίζο».

«Άκουσα ένα δυνατό φρενάρισμα, νόμιζα ότι ήταν τρένο. Μετά τον ήχο της σύγκρουσης, ένα γδούπο. Θορυβήθηκα και κοιτάζοντας έξω είδα καπνό και άκουσα ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια», περιγράφει ο Leonardo, μάρτυρας του δυστυχήματος, μιλώντας στη LaPresse.

Ο άνδρας βρισκόταν σε παρακείμενο κλαμπ και έσπευσε αμέσως στο σημείο για να καταλάβει τι είχε συμβεί. «Καθώς έφτανα στο λεωφορείο, οι κραυγές μετατράπηκαν σε μια μακάβρια νεκρική σιγή, η οποία μου έκοψε το αίμα. Ήθελα να βοηθήσω, αλλά με εμπόδισαν ο φίλος μου και μια αστυνομικός, επειδή το λεωφορείο εξακολουθούσε να καίγεται και κινδύνευε να εκραγεί», προσθέτει. «Στη συνέχεια έμεινα εκεί μέχρι να έρθει βοήθεια, η οποία ήρθε μετά από περίπου 20 λεπτά», καταλήγει.

At least 21 dead as bus plunges from bridge In Venice, Italy 🇮🇹 3 October 2023 #3ottobre #Mestre #Venezia #Pullmanpic.twitter.com/oRi39KPGed