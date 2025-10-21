Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον παίζει κλαρίνο την ώρα που την χειρουργούν στον εγκέφαλο

Μια γυναίκα με νόσο του Πάρκινσον έπαιζε κλαρίνο την ώρα που την χειρουργούσαν στον εγκέφαλο και είδε τρομερή βελτίωση στην κίνηση των δακτύλων της που είχε περιοριστεί από την ασθένεια.

Η Ντενίζ Μπέικον, 65 ετών, από το Κρόουμπορο στο Ανατολικό Σάσεξ, παρουσίασε άμεση βελτίωση στις κινήσεις των δακτύλων της μετά από χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα διοχετεύτηκε στον εγκέφαλό της, όπως δήλωσαν γιατροί στο Νοσοκομείο King's College.

Η συνταξιούχος λογοθεραπεύτρια υποβλήθηκε σε βαθιά εγκεφαλική διέγερση (DBS) αφού εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα από την νόσου Πάρκινσον, με την οποία διαγνώστηκε το 2014, όπως αναφέρει το BBC. Η ασθένεια είχε επηρεάσει την ικανότητά της να περπατάει, να κολυμπάει, να χορεύει αλλά και να παίζει κλαρινέτο.

Προκειμένου να ανακουφίσει τα συμπτώματα της, ο Keyoumars Ashkan, καθηγητής νευροχειρουργική κατά την διάρκεια τετράωρης επέμβασης πραγματοποίησε DBS όσο η Ντενίζ παρέμενε ξύπνια.

Η DBS είναι μια χειρουργική επέμβαση που χρησιμοποιεί ηλεκτρόδια εμφυτευμένα στον εγκέφαλο και είναι κατάλληλη για ορισμένους ασθενείς με διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον.

Ο γιατρός χορήγησε τοπικό αναισθητικό για να μουδιάσει το τριχωτό της κεφαλής και το κρανίο της και τότε βελτίωση στην κίνηση των δακτύλων της παρατηρήθηκε αμέσως, δίνοντάς της την δυνατότητα να παίζει κλαρινέτο με πολύ μεγαλύτερη ευκολία.

Πριν διαγνωστεί με Πάρκινσον, η Ντενίζ έπαιζε κλαρινέτο στην Μπάντα του East Grinstead μέχρι που αναγκάστηκε να σταματήσει πριν από πέντε χρόνια λόγω των συμπτωμάτων που της προκαλούσε η ασθένεια.

«Θυμάμαι ότι το δεξί μου χέρι μπορούσε να κινείται με πολύ μεγαλύτερη ευκολία μόλις εφαρμοζόταν η διέγερση, και αυτό με τη σειρά του βελτίωσε την ικανότητά μου να παίζω κλαρινέτο, κάτι που με έκανε να νιώθω πολύ ενθουσιασμένη», είπε.

«Βιώνω ήδη βελτιώσεις στην ικανότητά μου να περπατάω και ανυπομονώ να επιστρέψω στην πισίνα και στην πίστα για να δω αν οι ικανότητές μου έχουν βελτιωθεί εκεί», συμπλήρωσε.

Ο καθηγητής Ashkan είπε ότι είχαν δημιουργηθεί τρύπες στο κρανίο της, σε μέγεθος νομίσματος ενώ ένα πλαίσιο με ακριβείς συντεταγμένες τοποθετήθηκε στο κεφάλι της «λειτουργώντας ως δορυφορική πλοήγηση» για να τις καθοδηγήσει στις σωστές θέσεις για την εμφύτευση του ηλεκτροδίου.

«Χαρήκαμε πολύ που είδαμε μια άμεση βελτίωση στις κινήσεις των χεριών της, και επομένως στην ικανότητά της να παίζει κλαρινέτο, μόλις η διέγερση διοχετεύτηκε στον εγκέφαλο», είπε ο καθηγητής.