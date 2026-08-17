Χέιντεν Πανετιέρ: Οι πρώτες ενδείξεις για τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά την τραγική είδηση πως η 36χρονη ηθοποιός του «Heroes» και του «Nashville» Χέιντεν Πανετιέρ βρέθηκε νεκρή σε σπίτι στο Greenville της Νότιας Καρολίνας.

Άτομο από το περιβάλλον της τηλεφώνησε στις Αρχές και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και διασώστες.

Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως μέσα από επικοινωνίες των Αρχών οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ όμως οι προσπάθειες δεν είχαν αποτέλεσμα. Επιπλέον, στις επικοινωνίες αυτές γίνεται αναφορά για πιθανότητα «υπερβολικής δόσης» και «καρδιακής ανακοπής», χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει επιβεβαιωθεί ότι αυτή ήταν η αιτία θανάτου.

Από την πλευρά της αστυνομίας αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου αναμένεται να καθοριστεί μετά τη νεκροψία.

Η τελευταία της ανάρτηση

Στην τελευταία ανάρτηση που είχε κάνει η Χέιντεν Πανετιέρ, στις 27 Ιουλίου, η ηθοποιός εμφανιζόταν σε χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση, περνώντας χρόνο μαζί με τον φίλο της και φωτογράφο Ράνταλ Σάλιβαν.

Η ίδια είχε συνοδεύσει τις φωτογραφίες με μια σύντομη, αλλά χαρακτηριστική λεζάντα, γράφοντας: "Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι".

Η σταρ υπέφερε από έντονους πόνους που την ανάγκασαν να χρησιμοποιεί πατερίτσες

Η Πανετιέρ είχε παραπονεθεί για πόνους στην πλάτη κατά τη διάρκεια του έτους που προηγήθηκε του ξαφνικού θανάτου της, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού που μίλησε στο TMZ.

Τον Μάρτιο, μάλιστα, εθεάθη να χρησιμοποιεί πατερίτσες στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και είπε στους φωτογράφους ότι αυτό οφειλόταν σε «πιεσμένα νεύρα στο κάτω μέρος της πλάτης μου».

«Αντιμετωπίζω έναν τραυματισμό εδώ και έναν χρόνο. Έχω κάποια νευρική βλάβη στο κάτω μέρος της πλάτης μου», δήλωσε στο Women’s Health τον Μάιο.

«Δεν μπορούσα να λυγίσω τα δάχτυλα των ποδιών μου ούτε να σηκώσω καθόλου το πέλμα μου. Κανείς δεν μπορούσε να μου δώσει μια σαφή απάντηση.

»Ήταν έτσι για πολύ καιρό. Καθόμουν και σκεφτόμουν: “Θεέ μου, μήπως θα μείνω παράλυτη για το υπόλοιπο της ζωής μου;” Ήταν, χωρίς αμφιβολία, το πιο τρομακτικό πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ σωματικά».

Η Πανετιέρ είχε υποστεί τραυματισμούς στα γυρίσματα, μεταξύ άλλων όταν έπεσε από μια ζέβρα που την πέταξε από πάνω της, καθώς και όταν δύο σπόνδυλοί της μετατοπίστηκαν προς τον αυχένα της.

«Έπρεπε να μάθω καλλιτεχνικό πατινάζ [για τον ρόλο της στην ταινία της Disney Ice Princess], οπότε έπεφτα συνέχεια», είχε πει. «Είχα πάθει πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς».

Η μάχη με τον εθισμό και την επιλόχεια κατάθλιψη

Η Πανετιέρ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διαφημίσεις για το παιδικό τρενάκι της Playskool σε ηλικία μόλις 11 μηνών. Η μεγάλη της επιτυχία, όμως, ήρθε στα 16 της, όταν ανέλαβε τον ρόλο της στη σειρά Heroes.

Αργότερα αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 15 ετών όταν της προσφέρθηκαν «χάπια για να φτιάξει η διάθεσή της» πριν από μια εκδήλωση στο κόκκινο χαλί.

«Ήταν για να με κάνουν πιο ζωηρή κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων», είχε πει στο People.

«Δεν είχα ιδέα ότι αυτό δεν ήταν κάτι σωστό ή ότι θα άνοιγε έναν δρόμο για τον εθισμό μου».

Η Πανετιέρ αποκάλυψε ότι δεν μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό της να «ξεφύγει» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

«Όμως τα πράγματα συνέχισαν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο [εκτός γυρισμάτων]», είπε. «Και όσο μεγάλωνα, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ έγιναν κάτι χωρίς το οποίο σχεδόν δεν μπορούσα να ζήσω».

Τον Δεκέμβριο του 2014, η ηθοποιός απέκτησε την κόρη της, με τον τότε αρραβωνιαστικό της, Βλαντιμίρ Κλίστσκο. Τον Οκτώβριο του 2015, αναζήτησε θεραπεία για επιλόχεια κατάθλιψη, εισαγόμενη οικειοθελώς σε κέντρο αποκατάστασης.

Το 2020 εισήχθη ξανά σε κέντρο αποκατάστασης, όπου παρέμεινε για οκτώ μήνες και υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Στα απομνημονεύματά της, This Is Me: A Reckoning, η Panettiere θυμήθηκε ότι οι γιατροί τής είχαν πει πως κινδύνευε να πεθάνει μέσα σε πέντε χρόνια, εάν δεν σταματούσε να πίνει.