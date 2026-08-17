Χέιντεν Πανετιέρ: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατό της - Χωρίς ίχνη τραυματισμού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο της Χέιντεν Πανετιέρ, μία ημέρα μετά τον εντοπισμό της χωρίς τις αισθήσεις της. Η ηθοποιός, γνωστή από το Heroes και το Scream, βρέθηκε σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, με τις αρχές να διερευνούν ακόμη τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Η νεκροψία ολοκληρώθηκε, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα δεν έδειξαν τραυματισμούς που να συνδέονται με τον θάνατό της. Ο ιατροδικαστής Μάικ Έλις ανέφερε ότι θα χρειαστούν πρόσθετες εξετάσεις προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρχών, η κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 911 έγινε στις 13:51 της 16ης Αυγούστου. Όταν έφτασαν οι διασώστες, εντόπισαν τη γυναίκα σε ανακοπή και ξεκίνησαν άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Παρά τις προσπάθειές τους, ο θάνατος διαπιστώθηκε στις 14:32.

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Την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της ηθοποιού, μεταφέροντας δήλωση του πατέρα της, Άλαν Πανετιέρ. Η οικογένεια εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, περιγράφοντας τη Χέιντεν Πανετιέρ ως έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και αγάπη, που είχε αγαπηθεί τόσο από τους δικούς της ανθρώπους όσο και από το κοινό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το TMZ, ένας φίλος της ήταν εκείνος που επικοινώνησε με τις αρχές. Σε ηχητικό της κλήσης που εξασφάλισε το PEOPLE ακούγονται αναφορές των διασωστών σε «υπερβολική δόση» και «ανακοπή». Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποτελούν επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και αναμένουν τα αποτελέσματα των περαιτέρω εξετάσεων, πριν καταλήξουν σε οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια του θανάτου της ηθοποιού.