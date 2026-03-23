Συγκλονίζει ο Νούνιες: Στη συνέντευξη Τύπου με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down – «Είμαστε όλοι ίσοι»

Μαθήματα ζωής που ξεπερνούν κατά πολύ τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου παρέδωσε ο Βραζιλιάνος τεχνικός της Λίγκα Ντε Κίτο, Τιάγκο Νούνιες. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down (21 Μαρτίου), ο έμπειρος προπονητής επέλεξε να μην εμφανιστεί μόνος του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, αλλά έχοντας στο πλευρό του τον γιο του, ο οποίος έχει διαγνωστεί με το συγκεκριμένο σύνδρομο.

Στόχος του δεν ήταν να αναλύσει συστήματα και τακτικές, αλλά να εκμεταλλευτεί το βήμα που του δίνει ο αθλητισμός για να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης, συμπερίληψης και ενσυναίσθησης προς ολόκληρη την κοινωνία.

Ο Νούνιες μίλησε από καρδιάς, εστιάζοντας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες οι οποίες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να στηρίξουν τα παιδιά τους.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να πω ότι υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τις καλύτερες συνθήκες, ούτε τις ευκαιρίες να φροντίσουν τα παιδιά τους. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις ανακαλύπτεις έναν καινούργιο κόσμο. Υπάρχουν πολλές "αόρατες" οικογένειες, άνθρωποι που χρειάζονται στήριξη και βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βραζιλιάνος τεχνικός δεν δίστασε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, απομυθοποιώντας την πίεση του πρωταθλητισμού μπροστά στο θαύμα της ίδιας της ζωής. Τόνισε πως ο κόσμος είναι γεμάτος διαφορετικούς ανθρώπους με μοναδικά χαρακτηριστικά, και η αποδοχή όλων είναι μονόδρομος.

Σε έναν κόσμο γεμάτο πολέμους και προβλήματα, ο ίδιος βιώνει καθημερινά πώς η αγάπη μπορεί να αλλάξει τα πάντα, περιγράφοντας τον γιο του ως μια «ευλογία που άλλαξε τον τρόπο που η οικογένεια βλέπει τον κόσμο».

«Είμαστε μια οικογένεια που καταλαβαίνει ότι το να βελτιώνεσαι ή να χειροτερεύεις είναι μικρές λεπτομέρειες, ότι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας είναι απλώς αυτό και ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα», κατέληξε συγκινώντας τους παρευρισκόμενους.

Η κίνηση αυτή του Τιάγκο Νούνιες υπενθυμίζει με τον πιο γλυκό τρόπο πως, τελικά, όλοι είμαστε ίσοι και πως ο αθλητισμός οφείλει να πρωτοστατεί στην ανάδειξη των πραγματικών αξιών.