Συγκλονίζει θύμα του Επστάιν: «Οι γυναίκες του γελούσαν όσο εκείνος με κακοποιούσε σεξουαλικά»

Ένα από τα θύματα του Τζέφρι Επστάιν, έσπασε τη σιωπή του περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε και το πώς βιάστηκε επανειλημμένα από τον παιδεραστή και κακοποιητή.

«Ήταν σαν να ήμουν αόρατα δεμένη με χειροπέδες», λέει η 43χρονη Juliette Bryant. «Δεν το είχα πει ποτέ στην οικογένειά μου, δεν είπα ποτέ σε κανέναν τι συνέβη με αυτόν μέχρι που πέθανε».

Η Τζουλιέτ προσλήφθηκε από τον Επστάιν στο Κέιπ Τάουν το 2002, όταν ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο και επίδοξη μοντέλο. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, πίστευε ότι η ζωή της επρόκειτο να αλλάξει για πάντα.

«Φαινόταν ότι όλα τα όνειρά μου γίνονταν πραγματικότητα, γιατί η οικογένειά μου αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και ήθελα πραγματικά να προσπαθήσω να αλλάξω την κατάσταση για την οικογένειά μου».

Η Τζουλιέτ βρισκόταν σε πτήση προς τη Νέα Υόρκη, στο πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό εκτός Νότιας Αφρικής, όπου και διέμενα, τρεις εβδομάδες μετά την πρώτη της συνάντηση με τον Επστάιν σε ένα εστιατόριο του Κέιπ Τάουν, μαζί με τον Μπιλ Κλίντον, ο οποίος βρισκόταν εκεί σε επίσημη επίσκεψη για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το AIDS, συνοδευόμενος από τους ηθοποιούς Κέβιν Σπέισι και Κρις Τάκερ.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, της είπαν ότι θα ταξίδευε στην Καραϊβική. Ένας οδηγός την άφησε σε έναν διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ και εκεί επιβιβάστηκε σε ένα ιδιωτικό τζετ, όπου την περίμεναν ο Επστάιν και οι γυναίκες που, όπως λέει, την είχαν αρχικά προσλάβει στο Κέιπ Τάουν, για να πετάξουν στο ιδιωτικό νησί του.

Θύμα Επστάιν: «Ήμουν πραγματικά τρομοκρατημένη»

«Χάιδεψε την καρέκλα δίπλα του... και τότε πήγα και κάθισα εκεί. Ήταν μια πολύ μπερδεμένη κατάσταση για μια νεαρή κοπέλα.Αυτές [οι γυναίκες] γελούσαν. Εγώ ήμουν πραγματικά τρομοκρατημένη».

Όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε, άρχισε να με αγγίζει με το ζόρι ανάμεσα στα πόδια μου, και εγώ πανικοβλήθηκα και ξαφνικά συνειδητοποίησα: Θεέ μου, η οικογένειά μου δεν θα με ξαναδεί, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να με σκοτώσουν, καταλαβαίνετε;

Είναι απίθανο να ήταν η μόνη νεαρή γυναίκα που διακινήθηκε από τον Επστάιν από το Κέιπ Τάουν. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα αρχεία του Επστάιν δείχνουν λεπτομέρειες πτήσεων για ανώνυμες γυναίκες ταξιδιώτες που μεταφέρθηκαν από το Κέιπ Τάουν στο Λονδίνο, την Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη μέχρι τα τέλη του 2018.

Η Juliette λέει ότι δεν διακινήθηκε σε άλλους άνδρες, αλλά βιάστηκε επανειλημμένα από τον Επστάιν.

«Τον έβλεπα στο μεσημεριανό, στο πρωινό και στο δείπνο, και μετά με καλούσαν στο δωμάτιό του. Κατά τα άλλα, δεν τον έβλεπα πολύ, ήταν πάντα στη δουλειά.

«Δεν υπήρχε τρόπος να ξεφύγω, ξέρεις. Είχαν το διαβατήριό μου και μέχρι τότε είχαμε προσγειωθεί σε ένα από τα νησιά της Καραϊβικής και μετά μας μετέφεραν με ελικόπτερο στο νησί του. Δεν υπήρχε κανένας τρόπος να ξεφύγω. Δεν είμαι αρκετά δυνατή για να κολυμπήσω μακριά. Δεν θα μπορούσα να κολυμπήσω μέχρι εκεί», είπε στο skynews.com.

Η παγίδευσή της δεν ήταν μόνο σωματική. Ακόμα και μετά την επιστροφή της στο Κέιπ Τάουν, επιβιβάστηκε σε περισσότερες πτήσεις προς τις ιδιοκτησίες του Επστάιν στη Νέα Υόρκη, το Παλμ Μπιτς, το Παρίσι και το Νέο Μεξικό, όπου, όπως λέει, συνάντησε γυναίκες και ανήλικα κορίτσια από τη Βραζιλία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Το θύμα λέει ότι ακόμα προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το βάθος του σκοτεινού μηχανισμού του Επστάιν, ενώ ταυτόχρονα αγωνίζεται να αναρρώσει ψυχολογικά και να αντιμετωπίσει τη συνεχή έκθεση σε ειδήσεις σχετικά με τον θύτη της.

«Κοιτάζω στο Facebook και βλέπω το πρόσωπο του Επστάιν. Κοιτάζω στο X και βλέπω το πρόσωπο του Επστάιν. Κοιτάζω τις ειδήσεις και το βλέπω πάλι. Ξέρετε, υπάρχουν στιγμές που με κάνει να νιώθω σωματικά άρρωστη, για να είμαι ειλικρινής, είναι συνεχώς εκεί και δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις», είπε μεταξύ άλλων.