«Σύγκρουση» Ισημερινού και Κολομβίας για το εμπόριο στα σύνορα

Ο πρόεδρος του Ισημερινού κατηγόρησε την Κολομβία πως έχει «παρατήσει» τα σύνορα των δυο χωρών, ευνοώντας έτσι τη διεύρυνση της διακίνησης ναρκωτικών και της βίας που πυροδοτεί στη χώρα του, στο πλαίσιο συνέντευξής του που δημοσιεύτηκε χθες, με φόντο την κλιμάκωση της διένεξης για το εμπόριο ανάμεσα στο Κίτο και την Μπογοτά.

Στην εξουσία από τον Νοέμβριο του 2023, ο Ντανιέλ Νομπόα προσάπτει στην κολομβιανή κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να ελέγξει στο έδαφός της τους διακινητές ναρκωτικών που διασχίζουν τα σύνορα με τον Ισημερινό, όπου δρουν σε συνεργασία με τοπικές συμμορίες.

«Η εγκατάλειψη των συνόρων επέτρεψε την επέκταση της διακίνησης ναρκωτικών», υποστήριξε στη συνέντευξη στην εφημερίδα Metro του Ισημερινού, καθώς η βία στη χώρα που αποτελούσε άλλοτε όαση ειρήνης και ηρεμίας στην περιοχή έχει φθάσει σε επίπεδο δίχως ιστορικό προηγούμενο, επισημαίνει το ΑΠΕ.

Η «απραξία» της κολομβιανής πλευράς στα σύνορα «υποχρεώνει το κράτος του Ισημερινού να επενδύει περισσότερους πόρους» στη μεθόριο, πρόσθεσε ο δεξιός πρόεδρος.

«Υπάρχουν χειροπιαστά γεγονότα: πολλοί εγκληματίες (σ.σ. ενεχόμενοι) στην εμπορία ναρκωτικών έχουν κολομβιανό διαβατήριο», είπε ακόμη ο αρχηγός του κράτους, σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε την Κυριακή εμπορικό πόλεμο με την Κολομβία, στρατηγική παρόμοια με αυτή της Ουάσιγκτον.

Το Κίτο εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 30% από την Κυριακή στα προϊόντα που εισάγονται από την Κολομβία. Σύμφωνα με τον Ντανιέλ Νομπόα, πρόκειται για μορφή αποζημίωσης για όσα έχει υποχρεωθεί να επενδύσει στη μεθόριο το Κίτο.

Η Μπογοτά ανταπέδωσε ανακοινώνοντας ισοϋψείς τελωνειακούς δασμούς σε περίπου είκοσι εισαγόμενα είδη του Ισημερινού και αποφασίζοντας την αναστολή της προμήθειας ηλεκτρισμού στη γειτονική χώρα—που δεν παράγει αρκετή ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών της.

Τελευταίο επεισόδιο στη διένεξη των δυο γειτόνων: ο Ισημερινός ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεκαπλασιάζει, από τα 3 στα 30 δολάρια το βαρέλι, το τέλος που εφαρμόζει για τη μεταφορά κολομβιανού πετρελαίου από αγωγό του.