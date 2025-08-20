Μενού

Σύγκρουση τρένων στην Ιταλία: Τρεις τραυματίες και χάος στις μετακινήσεις

Ο απολογισμός του σιδηροδρομικού ατυχήματος είναι τρεις μικροτραυματισμοί.

Τρένο σε σιδηρόδρομο
Τρένο στις γραμμές του σιδηροδρόμου | Intime
Σήμερα (20/8) στην Ιταλία, σημειώθηκε σιδηροδρομικό ατύχημα στη γραμμή Brenner-Trento, κοντά στην αερογέφυρα Caduti di Nassiriya, βόρεια του Τρέντο.

Γύρω στις 8:30 π.μ., μια εμπορική αμαξοστοιχία συγκρούστηκε με περιφερειακό επιβατικό τρένο, προκαλώντας στιγμές πανικού.

Η σύγκρουση συνέβη όταν φορτηγά βαγόνια αποσπάστηκαν από την εμπορική φάλαγγα κατά τη διάρκεια ελιγμών στο Roncafort και χτύπησαν το επιβατικό τρένο που ήταν σταματημένο σε φανάρι.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα και ένα βαγόνι εκτροχιάστηκε.

Η κυκλοφορία στη γραμμή Brenner διακόπηκε για ώρες, με αποτέλεσμα την ακύρωση και εκτροπή πολλών δρομολογίων, αφήνοντας εκατοντάδες επιβάτες καθηλωμένους στους σταθμούς Trento, Rovereto και Bolzano.

