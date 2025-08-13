Σύλληψη φεμινίστριας στο Μαρόκο για φράση στο μπλουζάκι της: «Ο Αλλάχ είναι λεσβία»

Η ακτιβίστρια Ibtissame Lachgar συνελήφθη στο Μαρόκο επειδή φορούσε μπλουζάκι με τη φράση «Ο Αλλάχ είναι λεσβία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Η Lachgar, γνωστή για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και φεμινίστρια, δημοσίευσε φωτογραφία με το μπλουζάκι στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από σχόλια κατά του Ισλάμ.
Η ανάρτηση προκάλεσε διαδικτυακή κατακραυγή, με απειλές βίας και εκφοβισμό.
