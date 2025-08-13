Μενού

Σύλληψη φεμινίστριας στο Μαρόκο για φράση στο μπλουζάκι της: «Ο Αλλάχ είναι λεσβία»

Ακτιβίστρια συνελήφθη για φεμινιστικό μήνυμα που θεωρήθηκε βλασφημία.

ο αλάχ είναι λεσβία
Η ακτιβίστρια Ibtissame Lachgar | X/@IbtissameBetty
Η ακτιβίστρια Ibtissame Lachgar συνελήφθη στο Μαρόκο επειδή φορούσε μπλουζάκι με τη φράση «Ο Αλλάχ είναι λεσβία», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. 

Η Lachgar, γνωστή για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και φεμινίστρια, δημοσίευσε φωτογραφία με το μπλουζάκι στα κοινωνικά δίκτυα, συνοδευόμενη από σχόλια κατά του Ισλάμ. 

Η ανάρτηση προκάλεσε διαδικτυακή κατακραυγή, με απειλές βίας και εκφοβισμό.

Οι αρχές της Ραμπάτ διέταξαν την κράτησή της, επικαλούμενες τους νόμους περί βλασφημίας που ποινικοποιούν την προσβολή των θρησκευτικών συμβόλων. 

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή αντίδραση, με οργανώσεις όπως η Εθνική Κοσμική Εταιρεία (NSS) και το φεμινιστικό συνέδριο FiLiA να ζητούν την άμεση απελευθέρωσή της. 

Εκπρόσωποι των οργανώσεων καταγγέλλουν την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης και την εργαλειοποίηση της βλασφημίας ως μέσο φίμωσης των γυναικών.

Η Lachgar αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο FiLiA2025 στο Μπράιτον, εφόσον αφεθεί ελεύθερη.

 

