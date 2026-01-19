«Συμβούλιο ειρήνης» του Τραμπ: Οι υποψήφιες χώρες πληρώνουν 1 δισ. ευρώ μετρητά για μόνιμη έδρα

Τα κράτη που είναι υποψήφια για μια μόνιμη έδρα στο «Συμβούλιο ειρήνης» που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποστολή του οποίου θα είναι να «προωθήσει τη σταθερότητα» στον κόσμο, θα πρέπει να καταβάλουν το καθένα «τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε μετρητά», σύμφωνα με τον «καταστατικό χάρτη» που εξασφάλισε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Το Συμβούλιο ειρήνης είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει στόχο να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει μια αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εγγυηθεί μια διαρκή ειρήνη στις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρει η εισαγωγή σε αυτόν τον καταστατικό χάρτη που στάλθηκε στις χώρες που προκλήθηκαν να συμμετάσχουν.

Το οκτασέλιδο κείμενο επικρίνει ευθύς εξ αρχής τις «προσεγγίσεις και τους θεσμούς που απέτυχαν πολύ συχνά», μια σαφής αναφορά στα Ηνωμένα Έθνη και καλεί τις χώρες να έχουν «το θάρρος» να «εκτραπούν» από αυτούς. Υπογραμμίζει εξάλλου «την ανάγκη ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού διεθνούς οργανισμού ειρήνης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου ειρήνης», οι εξουσίες του οποίου προβλέπεται ότι θα είναι πολύ ευρείες: θα είναι ο μοναδικός που θα μπορεί να «προσκαλέσει» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συμμετάσχουν σε αυτό, θα μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή τους εκτός σε περίπτωση «βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών μελών» και θα έχει δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου όλων των αποφάσεων.

«Κάθε κράτος μέλος ασκεί θητεία τριών ετών το πολύ από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών καταστατικός χάρτης, ανανεώσιμη από τον πρόεδρο. Αυτή η τριετής θητεία δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που καταβάλλουν τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο ειρήνης στη διάρκεια του πρώτου χρόνου από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο καταστατικός χάρτης», προσθέτει το σχέδιο χωρίς άλλες διευκρινίσεις.