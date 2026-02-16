Σύμβουλος Νετανιάχου: «60 ημέρες στη Χαμάς για να αφοπλιστεί, αλλιώς επιστρέφουμε σε πόλεμο»

Η Χαμάς θα έχει προθεσμία 60 ημερών για να αφοπλιστεί, αλλιώς το Ισραήλ θα επιστρέψει στον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιόσι Φουχς.

Μιλώντας στην Ιερουσαλήμ στη διάσκεψη της Besheva Group, ο Φουχς είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε την προθεσμία των 60 ημερών και «εμείς τη σεβόμαστε», αναφέρουν οι Times of Israel.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τον ανώτερο σύμβουλο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η Χαμάς «θα πρέπει να παραδώσει όλα τα όπλα της», συμπεριλαμβανομένων των τουφεκιών.

Τα AK-47 της τρομοκρατικής οργάνωσης «θα κατασχεθούν εξ ολοκλήρου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν είναι σίγουρος πότε θα ξεκινήσει η περίοδος, αλλά ότι ενδέχεται να αρχίσει με τη διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης την Πέμπτη.

«Θα το αξιολογήσουμε», είπε. «Αν λειτουργήσει, υπέροχα. Αν όχι, τότε ο IDF θα πρέπει να ολοκληρώσει την αποστολή».

Ο Φουχς είπε ότι είναι «λογική εκτίμηση» ότι πριν από τις ισραηλινές εκλογές που ενδεχομένως θα διεξαχθούν τον Ιούνιο, η Χαμάς θα έχει είτε παραδώσει τα όπλα της είτε οι IDF θα βρίσκονται στη μέση μιας εντατικής στρατιωτικής εκστρατείας στη Γάζα.

Ο Φουχς ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολλά τούνελ που πρέπει να καταστραφούν ως μέρος της διαδικασίας, «και από τη δική μας πλευρά».

«Σήμερα, όποιος οργώνει τα χωράφια στο Μπεέρι βλέπει τη θάλασσα», λέει για το κιμπούτς στα σύνορα της Γάζας που εισέβαλε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Δεν έχει μείνει σχεδόν κανένα κτίριο όρθιο στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα».