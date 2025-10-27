Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπέγραψαν συμφωνία ύψους 8 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 9 δισ. ευρώ) για την προμήθεια 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού.

Λίγο μετά τις 16:30 τοπική ώρα, ο Κιρ Στάρμερ έφτασε στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, όπου τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος με έφιππο στρατιωτικό άγημα και κανονιοβολισμούς, σύμφωνα με το πρωτόκολλο υποδοχής επισήμων.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η πρώτη παράδοση Eurofighter στην Τουρκία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2030.

🇹🇷|🇬🇧 Turkish President Recep Tayyip Erdogan welcomed British Prime Minister Keir Starmer at the Presidential Complex in Ankara pic.twitter.com/XDvqzJKW62 — Anadolu English (@anadoluagency) October 27, 2025

«Μια πολύ καλή ημέρα.. Μόλις συμφώνησα σε μια συμφωνία με την Τουρκία για την εξασφάλιση 20.000 βρετανικών θέσεων εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο» τόνισε σε ανάρτησή του στο Χ ο Στάρμερ.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της Άγκυρας για την ενίσχυση της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπει ένα μείγμα 40 Eurofighter, 40 F-35 και 40 τουρκικής κατασκευής KAAN.

I've just agreed a deal with Türkiye to secure 20,000 British jobs across the UK. pic.twitter.com/n9wCYL7rRj — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 27, 2025