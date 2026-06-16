Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν: Σε θέρετρο της Ελβετίας θα πέσουν οι υπογραφές την Παρασκευή

Η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπιούργκενστοκ, ενός ορεινού θερέτρου που έχει θέα στη λίμνη Λουκέρνη, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Επί του παρόντος, η υπογραφή αυτή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπιούργκενστοκ», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο, προσθέτοντας ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής, «προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν».

«Καμία συμφωνία χωρίς ισραηλινή αποχώρηση», διαμηνύει η Χεζμπολάχ

Το καθεστώς του Ιράν δεν πρόκειται να υπογράψει μια «τελική πυρηνική συμφωνία» με τις ΗΠΑ, εκτός εάν το Ισραήλ αποσυρθεί από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή ανέφερε ότι έχει λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις για το ζήτημα αυτό από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ, η αποχώρηση των στρατευμάτων δεν θα αποτελέσει προϋπόθεση για την έναρξη του δεύτερου γύρου των συνομιλιών με το Ιράν, ο οποίος θα ξεκινήσει με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ωστόσο, το δεύτερο στάδιο υποτίθεται ότι θα επισφραγίσει τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, και οι πληρεξούσιοι του Ιράν ξεκαθάρισαν ότι «δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν δεν αποχωρήσουν οι Ισραηλινοί».

Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε χθες να αποσύρει τα ισραηλινά στρατεύματα παρά την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δηλώνοντας ότι θα παραμείνουν στις κατεχόμενες περιοχές για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο.