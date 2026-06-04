Σε μια κρίσιμη διπλωματική εξέλιξη που επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ και ο Λίβανος προχώρησαν στην έκδοση κοινής δήλωσης, ανακοινώνοντας μια νέα συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο διακηρυγμένος στόχος είναι η αποκλιμάκωση της έντασης, ωστόσο το ιστορικό των δύο χωρών καθιστά την πλήρη εφαρμογή της ένα μεγάλο στοίχημα.

Ο οδικός χάρτης και οι «μη κρατικοί παράγοντες»

Ο πυρήνας της νέας συμφωνίας προβλέπει τη γρήγορη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στο έδαφος του Λιβάνου, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ. Σε αυτές τις περιοχές, οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να αναλάβουν τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της επικράτειας.

Η πιο κρίσιμη παράμετρος όμως κρύβεται πίσω από τον διπλωματικό όρο περί «αποκλεισμού όλων των μη κρατικών φορέων». Στην πράξη, οι δύο πλευρές εννοούν ξεκάθαρα την πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ. Η συγκεκριμένη οργάνωση, η οποία λειτουργεί ως βασικός βραχίονας επιρροής του Ιράν στην περιοχή, αποτελεί εδώ και χρόνια αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τον Λίβανο, ενώ μπαίνει σταθερά στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων.

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Οι δεσμεύσεις στο χαρτί και η σκληρή πραγματικότητα

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο χώρες «επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι δεν έχουν καμία εχθρική πρόθεση η μία προς την άλλη». Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις άμεσες διαπραγματεύσεις με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων και τελικά μια συνολική, ιστορική συμφωνία.

Παρά τις αισιόδοξες διατυπώσεις περί σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας, το ερώτημα παραμένει: θα εφαρμοστούν όλα αυτά στην πράξη; Είναι ενδεικτικό ότι, μόλις τον περασμένο Μάρτιο, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είχε δηλώσει ανοιχτά πως η χώρα του θα διατηρούσε τον έλεγχο τμημάτων του νότιου Λιβάνου, ακόμα και μετά την επίσημη λήξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ.

Γιατί κυριαρχεί ο σκεπτικισμός; Το μάθημα του παρελθόντος

Ο λόγος που η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τη νέα ανακοίνωση με έντονη διστακτικότητα, είναι επειδή το έργο έχει ξαναπαιχτεί. Τον περασμένο Απρίλιο, τα δύο μέρη είχαν ξανασυμφωνήσει να σταματήσουν τις εχθροπραξίες -μια συμφωνία που παρατάθηκε ως τον Μάιo- αλλά κατέρρευσε γρήγορα.

Η προηγούμενη συμφωνία ακολούθησε την ευρείας κλίμακας χερσαία εισβολή και τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, σε μια προσπάθεια εξουδετέρωσης της Χεζμπολάχ, η οποία εκτόξευε ρουκέτες πέρα από τα σύνορα για να υποστηρίξει το Ιράν.

Οι συνέπειες αυτού του ατερμόνου κύκλου βίας είναι ήδη καταστροφικές. Περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους λόγω της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Σήμερα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να κατέχουν μια αυτοανακηρυγμένη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο, με τις ανταλλαγές πυρών με τη Χεζμπολάχ να παραμένουν καθημερινότητα. Μένει να φανεί αν αυτή η εκεχειρία θα σπάσει αυτόν τον κύκλο, ή αν θα καταλήξει μια ακόμη αθετημένη υπόσχεση.

O Λίβανος θα μπορούσε να είναι το κλειδί για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ενώ φαίνεται να έχει σημειωθεί πρόοδος στην τερματισμό των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο κόσμος εξακολουθεί να περιμένει μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί (όχι για πρώτη φορά) ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα μια συμφωνία - ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το skynews.com, το Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα συμφωνήσει να τερματίσει τη σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, εκτός εάν μια εκεχειρία καλύπτει και τον Λίβανο.

Η πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ, η οποία είναι από καιρό σημαντικός σύμμαχος και πληρεξούσιος της Τεχεράνης, έχει έδρα τον Λίβανο και έχει εξαπολύσει πυρά κατά του Ισραήλ πέρα ​​από τα σύνορα.

