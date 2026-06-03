Τραμπ: «Μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν το Σαββατοκύριακο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
«Μπορεί να μην συμβεί» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο».
Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε.
Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
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