Σύμφωνο Τραμπ: Πανεπιστήμια σε δίλημμα για τρανς δικαιώματα - Χάνουν χρηματοδότηση αν δεν υπογράψουν

Η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί προς τα πανεπιστήμια ένα νέο έγγραφο με τίτλο «Σύμφωνο για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση», ζητώντας από τα ιδρύματα να το υπογράψουν.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, τουλάχιστον εννέα πανεπιστήμια έχουν ήδη λάβει το κείμενο, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση χρήσης φυλής, φύλου ή άλλων «αμετάβλητων χαρακτηριστικών» ως κριτηρίων στις εισαγωγές, τη δέσμευση για προώθηση διαφορετικών απόψεων «καλή τη πίστει», καθώς και την υιοθέτηση της κυβερνητικής γραμμής σε ζητήματα φύλου και ταυτότητας.

Ορισμός φύλου και αντιδράσεις

Το έγγραφο ορίζει τους όρους «άνδρας» και «γυναίκα» αποκλειστικά με βάση την αναπαραγωγική λειτουργία. Η διάταξη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης κατά των τρανς δικαιωμάτων, που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης, Τεντ Μίτσελ, προειδοποίησε ότι «οι επιπτώσεις για την ελευθερία του λόγου είναι τρομακτικές».

Χρηματοδότηση ως μοχλός πίεσης

Τα πανεπιστήμια που δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν να χάσουν ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, φοιτητικά δάνεια και προγράμματα επιχορηγήσεων. Αντίθετα, όσα υπογράψουν θα έχουν προτεραιότητα σε βίζες, φορολογικά προνόμια και συμβάσεις.

Η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει ιδιαίτερα τους τρανς αθλητές. Το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε ειδική ομάδα «έρευνας» για τρανς φοιτητές-αθλητές, ενώ το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια υιοθέτησε νέες πολιτικές που αποκλείουν τις τρανς γυναίκες από τα γυναικεία αθλήματα.

Κάποια πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του Τέξας, εξετάζουν την υιοθέτηση του συμφώνου. Άλλα αποφεύγουν να σχολιάσουν. Η κυβέρνηση, πάντως, επιμένει ότι η πρόταση είναι «λογική» και αναμένει ευρεία αποδοχή.